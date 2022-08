Szczecińskie uczelnie zadowolone z tego, jak ocenił je resort nauki

Akademia Sztuki w Szczecinie dostała najwyższą możliwą kategorię w wielkiej ocenie, jakiej polskie szkoły wyższe poddał resort nauki. Pozostałe szczecińskie uczelnie także wysyłają pozytywne sygnały. Ocena działalności uczelni za lata 2017 - 2021 przygotowana przez Komisję Ewaluacji Nauki ma dla uniwersytetów znaczenie absolutnie kluczowe: to od niej zależy ich dalsza przyszłość, finansowanie, ranga, uprawnienia do nadawania tytułów naukowych.

Upragniona A +

Akademia Sztuki otrzymała ocenę A +. To duży sukces.

- Najwyższą możliwą kategorię naukową A+ otrzymała Akademia Sztuki w Szczecinie w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki - chwali się Agnieszka Lisowska, rzecznik prasowy ASZ. - W dyscyplinie sztuk muzycznych uczelnia również oceniona została bardzo dobrze otrzymując kategorię B+.

Ocenie podlegały przede wszystkim: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

- Zaprocentowało to, że w Akademii zatrudniani są czynni artyści, w sztukach wizualnych dbamy o łączenie dydaktyki z praktyką, o kontakt studentów z żywą sztuką – podkreśla prorektor ds. naukowo-artystycznych dr Mikołaj Iwański.

Komisja wysoko oceniła działalność artystyczną pracowników naukowych Akademii w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz liczne i istotne osiągnięcia, w tym komercyjne wdrożenia w gospodarce projektów z zakresu sztuk wizualnych realizowanych w Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znaczenie przy ocenie miały również realizowane przez Akademię międzynarodowe projekty naukowo-badawcze: TICASS 2017-2021 (Technologie Obrazowania w Komunikacji, Sztuce i Naukach Społecznych) i TPAAE (Sztuka i edukacja artystyczna w perspektywie transkulturowej). Były to działania oparte na międzyinstytucjonalnej współpracy jednostek akademickich oraz pozaakademickich z Polski, Kenii, Wielkiej Brytanii, Czech, RPA i Włoch. Eksperci kilkukrotnie podnosili ostateczną ocenę w poszczególnych kryteriach uwzględniając interdyscyplinarność prowadzonych działań.

Kategoria B+ przyznana w dyscyplinie sztuki muzyczne pozwala na utrzymanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i samodzielne otwieranie kierunków studiów.

- To dobra ocena – mówi dr M. Iwański – ale oczywiście będziemy dążyli do tego, by szkoła była zharmonizowana pod względem poziomu.

Uniwersytet Szczeciński: "Wyniki są lepsze niż mogliśmy się spodziewać"

Uniwersytet Szczeciński, największa uczelnia w regionie, otrzymała cztery kategorie A - dla nauk o prawie, historii, nauki fizyki, nauki o polityce i administracja. Psychologia została oceniona na B. Pozostałe instytuty otrzymały kategorię B +.

- Te wyniki są lepsze niż mogliśmy się spodziewać - powiedział prorektor ds. nauki US prof. Andrzej Skrendo w wywiadzie dla NIUS Radio. - Wyszliśmy nie tylko obronną ręką z tego procesu, wyszliśmy wzmocnieni. Wśród 13 kategorii B plus jest kilka dyscyplin, kilka instytutów, które otarły się o kategorię A. Przed nami proces odwoławczy. Będziemy dokładnie analizować wyniki ewaluacji. Mam nadzieję, że tych kategorii A będziemy mieli więcej niż 4.

Uczony dodał też, że wprowadzenie systemu dodatków płacowych za wysoko punktowane publikacje było jednym z najważniejszych elementów pozwalających podwyższyć wynik ewaluacyjny.

Akademia Morska: "Dla uczelni to historyczny moment"

Dwie dyscypliny z kategorią A, jedenaście z kategorią B+ oraz jedna z kategorią B. Tak wyglądają wyniki ewaluacji działalności naukowej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. .

- Wyniki są zadowalające - komentuje rzecznik ZUT Mateusz Lipka. Potwierdzają wysoki poziom m.in. prowadzonych badań naukowych. Trzynaście dyscyplin spośród 14. zgłoszonych do ewaluacji na naszym uniwersytecie będzie miało pełne prawa akademickie. Mając na uwadze przyjęte przez MEiN reguły ewaluacji dla dyscyplin inżynieryjno- technicznych i rolniczych, przy dużej konkurencyjności jednostek naukowo-badawczych w Polsce, jesteśmy zadowoleni z uzyskanych kategorii naukowych naszych dyscyplin

Kategorię A uzyskały dwie dyscypliny naukowe: inżynieria materiałowa oraz rolnictwo i ogrodnictwo.

A Akademia Morska?

Nauki o zarządzaniu i jakości jako dyscyplina wiodąca Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu uzyskała kategorię A, pozostałe dyscypliny: inżynieria lądowa i transport z Wydziału Nawigacyjnego oraz inżynieria mechaniczna na Wydziale Mechanicznym – kategorię B+.

- Dla uczelni to historyczny moment, nigdy dotąd nie mieliśmy tak szerokich uprawnień do nadawania stopni naukowych. Uzyskane wysokie kategorie dają nam pełne prawa akademickie. We wszystkich ewaluowanych dyscyplinach utrzymaliśmy dotychczasowe oraz uzyskaliśmy nowe uprawnienia nadawania stopni naukowych oraz przeprowadzania postępowań nostryfikacyjnych. Uzyskaliśmy potwierdzenie, że obraliśmy właściwą ścieżkę rozwoju i przygotowaliśmy mocny grunt naukowy pod przekształcenie uczelni w Politechnikę Morską - opowiada prorektor ds. kształcenia AMS dr inż. Grzegorz Stępień.

Cieszy się także Wydział Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu.

- Muszę przyznać z wielką satysfakcją, że zostaliśmy ocenieni niezwykle wysoko, bo otrzymaliśmy prawie najwyższą notę, mianowicie ocenę A. Jest to wielka szansa wydziału gdyż otrzymujemy zgodnie z Ustawą 2.0. uprawnienia nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego - mówi dr hab. Stanisław Iwan, dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu AMS.©℗

Alan Sasinowski