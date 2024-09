Szczeciński Salon Maturzystów. Najpierw egzamin dojrzałości, potem studia

Już w pierwszym dniu Salonu Wydział Nauk Społecznych przy ul. Krakowskiej w Szczecinie odwiedziły tłumy młodych ludzi wraz ze swoimi nauczycielami. Fot. salonmaturzystow.pl

Wypełniona po brzegi aula Uniwersytetu Szczecińskiego na blisko tysiąc miejsc to najlepszy dowód, jak potrzebny jest zachodniopomorskim uczniom Salon Maturzystów. Przez dwa dni 24 i 25 września na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. Krakowskiej odbywają się spotkania, prelekcje, wykłady, a młodzież przygotowująca się do przyszłorocznej matury może tu zasięgnąć nie tylko informacji o egzaminie dojrzałości, ale zapoznać się z ofertą US i innych uczelni.

Szczeciński Salon Maturzystów odwiedzają uczniowie i nauczyciele nie nie tylko ze Szczecina, ale całego województwa. Swoją ofertę studiów prezentują zaś przedstawiciele niemal wszystkich uczelni ze stolicy Pomorza Zachodniego oraz kilka krajowych szkół wyższych m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W pierwszym dniu uczestników Salonu przywitała na Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Katarzyna Kotarska, Prorektor ds. Studenckich US. Zachęcała zachodniopomorskich maturzystów do studiowania na swojej uczelni i życzyła im powodzenia na maturze. W podobnym tonie zwrócił się do młodych ludzi Andrzej Kobylec, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty, który życzył im, żeby zdali egzaminy na co najmniej 99 procent. W imieniu Dariusza Wieczorka, ministra nauki, głos zabrała Urszula Nawrocka, doradca w Gabinecie Politycznym ministra. Radziła młodym ludziom, żeby w swoich wyborach kierowali się sercem, ale zarazem aby działali pragmatycznie i również zachęcała ich do studiowania na Uniwersytecie Szczecińskim, którego jest absolwentką.

W wyborze ścieżki kształcenia nie można zdać się na przypadek – mówią twórcy Salonu Maturzystów, czyli Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Już od 18 lat organizują co roku we wrześniu ogólnopolską kampanię Salon Maturzystów Perspektywy. Szczeciński Salon odwiedzają nie tylko maturzyści 2025, a także uczniowie młodszych klas oraz nauczyciele, pedagodzy szkolni i doradcy edukacyjno-zawodowi. Celem wszystkich odwiedzających jest zdobycie najlepszych informacji o maturze w zmienionej rok temu formule oraz zaplanowanie strategii i wybranie optymalnej ścieżki kariery. Specjalnie na tę okazję przygotowano publikację, która od ponad 30 lat pomaga kandydatom w wyborze kierunku studiów i uczelni, czyli „Informator dla Maturzystów 2025” – aktualny przewodnik na drodze od matury ku wymarzonym studiom. Po gratisowe wydawnictwo już w pierwszym dniu Salonu ustawiały się długie kolejki.

W programie na środę, 25 września przygotowano kolejną porcję wiedzy o maturze, którą zaprezentują nauczyciele – egzaminatorzy maturalni, m.in. z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, prezentacje oferty uczelni oraz spotkania z doradcami z Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp na Szczeciński Salon Maturzystów jest wolny, jednak udział w prezentacjach i spotkaniach wymaga bezpłatnej rejestracji na stronie: salonmaturzystow.pl.

(kel)