Szczecinianin ze świetnym wynikiem na Olimpiadzie Sztucznej Inteligencji. Pokonaliśmy nawet Chińczyków

Polscy uczniowie świetnie spisali się w Pekinie. Fot. materiały organizatora

Dawid Kot, uczeń XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, osiągnął spory sukces na II Międzynarodowej Olimpiadzie Sztucznej Inteligencji w Pekinie. Jego drużyna wygrała cały turniej, pokonując nawet gospodarzy wydarzenia, a on sam znalazł się w gronie najlepszych uczestników i zdobył złoty medal.

Międzynarodowa Olimpiada Sztucznej Inteligencji to stosunkowo nowe, globalne zawody dla utalentowanych uczniów szkół średnich, które łączą elementy programowania, matematyki, uczenia maszynowego i analizy danych. Impreza powstała jako odpowiednik Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej, ale skupiona jest na uczeniu maszynowym i analizie danych, a nie tylko na algorytmice klasycznej. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 280 zawodników z blisko 60 państw (80 zespołów).

Polskę reprezentowało ośmiu zawodników, wyłonionych w etapie krajowym finału Olimpiady Sztucznej Inteligencji: Tymoteusz Stępkowski, Krzysztof Rojek, Mateusz Kwietniewski, Jan Kociszewski, Michał Karp, Antoni Kamiński, Bartosz Trojan i szczecinianin Dawid Kot

– W zawodach drużynowych zajmowaliśmy się programowaniem robotów. Maszyny miały do wykonania różnorodne zadania w magazynie – opowiada w rozmowie z „Kurierem” Dawid Kot. – W zawodach indywidualnych trenowałem algorytmy do rozwiązywania konkretnych problemów. Na przykład do wykrywania kurczaków w kurniku. To umiejętność, która może przydać się na farmach. Organizatorzy zadbali o to, żeby wyzwania, jakie przed nami stawiają, nie były oderwane od rzeczywiści, dały się przełożyć na praktykę.

Ostatecznie polski zespół w składzie Michał Karp, Dawid Kot, Mateusz Kwietniewski, Bartosz Trojan pokonał 79 najlepszych drużyn z całego świata, w tym gospodarza wydarzenia – Chiny oraz Japonię, USA, Rosję i wiele innych z uznawanych na świecie jako gigantów technologicznych.

Dawid Kot, najmłodszy uczestnik polskiej reprezentacji w Pekinie, zajął 23 miejsce w klasyfikacji indywidualnej i zdobył złoty medal.

Szczecinianin swoją pasję do programowania i matematyki rozwija od czterech lat. Rok temu, kończąc szkołę podstawową, został finalistą Olimpiady Informatycznej Juniorów. Już jako uczeń 1 klasy XIII LO w Szczecinie skupia się na swojej pasji pod okiem nauczyciela informatyki Czesława Drozdowskiego. W tym czasie zainspirował się tematem sztucznej inteligencji i przeszedł płynnie wszystkie etapy klasyfikacji, wygrywając etap finałowy w Polsce.

– Zainteresowałem się sztuczną inteligencją, bo to fascynujące, że komputer potrafi zrozumieć zaawansowane koncepty. Przykład: potrafi wykryć zwierzę na obrazku – mówi Dawid Kot. – Sztuczna inteligencja w najbliższym czasie będzie rozwijać się w szybkim tempie. Jest na nią popyt. Ale bez obaw, jesteśmy jeszcze daleko od punktu, w którym mogłaby wymknąć się spod kontroli. Myślę, że kilka osób na świecie dba o to, aby tak się nie stało.

Dawid Kot planuje studiować informatykę. Na dziś celuje w Uniwersytet Warszawski. ©℗

Alan Sasinowski