Szczecinianin ze świetnym wynikiem na Olimpiadzie Sztucznej Inteligencji. Pokonaliśmy nawet Chińczyków

Data publikacji: 19 sierpnia 2025 r. 11:53
Polscy uczniowie świetnie spisali się w Pekinie.  Fot. materiały organizatora  

Dawid Kot, uczeń XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, osiągnął spory sukces na II Międzynarodowej Olimpiadzie Sztucznej Inteligencji w Pekinie. Jego drużyna wygrała cały turniej, pokonując nawet gospodarzy wydarzenia, a on sam znalazł się w gronie najlepszych uczestników i zdobył złoty medal. 

Międzynarodowa Olimpiada Sztucznej Inteligencji to stosunkowo nowe, globalne zawody dla utalentowanych uczniów szkół średnich, które łączą elementy programowania, matematyki, uczenia maszynowego i analizy danych. Impreza powstała jako odpowiednik Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej, ale skupiona jest na uczeniu maszynowym i analizie danych, a nie tylko na algorytmice klasycznej. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 280 zawodników z blisko 60 państw (80 zespołów).

Polskę reprezentowało ośmiu zawodników, wyłonionych w etapie krajowym finału Olimpiady Sztucznej Inteligencji: Tymoteusz Stępkowski, Krzysztof Rojek, Mateusz Kwietniewski, Jan Kociszewski, Michał Karp, Antoni Kamiński, Bartosz Trojan i szczecinianin Dawid Kot

– W zawodach drużynowych zajmowaliśmy się programowaniem robotów. Maszyny miały do wykonania różnorodne zadania w magazynie – opowiada w rozmowie z „Kurierem” Dawid Kot. – W zawodach indywidualnych trenowałem algorytmy do rozwiązywania konkretnych problemów. Na przykład do wykrywania kurczaków w kurniku. To umiejętność, która może przydać się na farmach. Organizatorzy zadbali o to, żeby wyzwania, jakie przed nami stawiają, nie były oderwane od rzeczywiści, dały się przełożyć na praktykę.

Ostatecznie polski zespół w składzie Michał Karp, Dawid Kot, Mateusz Kwietniewski, Bartosz Trojan pokonał 79 najlepszych drużyn z całego świata, w tym gospodarza wydarzenia – Chiny oraz Japonię, USA, Rosję i wiele innych z uznawanych na świecie jako gigantów technologicznych.

Dawid Kot, najmłodszy uczestnik polskiej reprezentacji w Pekinie, zajął 23 miejsce w klasyfikacji indywidualnej i zdobył złoty medal.

Szczecinianin swoją pasję do programowania i matematyki rozwija od czterech lat. Rok temu, kończąc szkołę podstawową, został finalistą Olimpiady Informatycznej Juniorów. Już jako uczeń 1 klasy XIII LO w Szczecinie skupia się na swojej pasji pod okiem nauczyciela informatyki Czesława Drozdowskiego. W tym czasie zainspirował się tematem sztucznej inteligencji i przeszedł płynnie wszystkie etapy klasyfikacji, wygrywając etap finałowy w Polsce. 

– Zainteresowałem się sztuczną inteligencją, bo to fascynujące, że komputer potrafi zrozumieć zaawansowane koncepty. Przykład: potrafi wykryć zwierzę na obrazku – mówi Dawid Kot. – Sztuczna inteligencja w najbliższym czasie będzie rozwijać się w szybkim tempie. Jest na nią popyt. Ale bez obaw, jesteśmy jeszcze daleko od punktu, w którym mogłaby wymknąć się spod kontroli. Myślę, że kilka osób na świecie dba o to, aby tak się nie stało.

Dawid Kot planuje studiować informatykę. Na dziś celuje w Uniwersytet Warszawski. ©℗

Alan Sasinowski

Komentarze

Otton z Dąbia
2025-08-19 17:40:09
Bardzo dobra informacja ! Możemy zmniejszyć liczbę radnych bo interpelacje będzie pisać sztuczna inteligencja! Tylko trzeba ją zaprogramować odpowiednio a szczecinianie podpowiedzą co tam trzeba wpisać! Brawo, zaoszczędzimy na pomysłach radnych bo teraz będą lepsze pomysły mniej oderwane od rzeczywistości
@Polin
2025-08-19 17:11:21
Spadaj do swojego Izraela. Polakiem nigdy nie byłeś i nie będziesz.
@Polin
2025-08-19 17:02:41
A może tak do emigracji młodych ludzi zmusza zaściankowość, zawiść, i powszechny hejt w tym kraju? Nawet pod tym artykułem wylało się tyle jadu, że na jego miejscu już bym pakował walizki. Ludzie uciekają z tego chorego z nienawiści kraju, bo chcą żyć normalnie, bez wszechobecnego jadu i złośliwości.
Polin
2025-08-19 15:46:23
smutne że żydokomuna rządząca w Polin takich ludzi zmusi do emigracji... Polacy w Polin nie mają szansy na sukces.
na pohybel marudom
2025-08-19 14:36:35
A ja dla odmiany napiszę coś pozytywnego - brawo Kocie! Mieszkańcy Szczecina są dumni z osiągnięć wychowanka szczecińskiej szkoły. Tak trzymaj Dawid! A wszystkim marudom mówimy - haters gonna hate - psy szczekają, ale karawana jedzie dalej.
@Szczecin
2025-08-19 14:33:58
Ale może po studiach wróci do Szczecina? A nawet jeśli nie, to zawsze będziemy mogli się szczycić że to z naszego miasta pochodzi ten geniusz, w naszej szkole wykształcony. Mimo wszystko, to promocja dla miasta.
@Pomorzanin
2025-08-19 14:32:35
A co my mamy z takich jednostek jak ty? Tylko marnujesz innym, pożyteczniejszym jednostkom tlen i inne zasoby. Jakoś mnie się wydaje że prędzej przyjdzie nam mieć pożytek z AI, niż z tak bezużytecznej, malkontenckiej jednostki jak ty. Zrób coś dobrego dla świata, i uwolnij zasoby które marnujesz swoim bezcelowym istnieniem!
Szczecin
2025-08-19 14:17:49
Ostatnie zdanie dobitnie pokazuje, że radość z sukcesu ucznia szczecińskiego liceum jest zbędna, gdyż nie wiąże on swej przyszłości z tym miastem.
Pomorzanin
2025-08-19 12:36:30
I co my z tego mamy? Trwają wojny, szaleją pożary, powiększa się rozwarstwienie ekonomiczne, do władzy dochodzą coraz więksi debile, a ja mam się podniecać ai, które nie naprawi tych czynników a wręcz je pogłębi?

