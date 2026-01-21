Symulowali obrady ONZ. Główny temat: konflikt w Wenezueli

Fot. Politechnika Koszalińska

W auli kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich zorganizowano imprezę KOSZMUN 2026, czyli symulację obrad ONZ. Spotkanie otworzyli sekretarze obrad w składzie: Adam Przewłocki, Joachim Reck i Maksymilian Reck, którzy przedstawili delegatów reprezentujących różne państwa i zaproszonych gości.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz Uczelni: rektor, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK i prorektor ds. kształcenia, dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, a także zastępca prezydenta Koszalina ds. społecznych, Sebastian Tałaj i prezes Koszalińskiego Stowarzyszenia Era Kobiet, Dorota Chałat.

Prof. Danuta Zawadzka, rektor PK, podczas swojego przemówienia zaznaczyła, że pierwsza koszalińska edycja wydarzenia jest historycznym momentem zarówno w mieście jak i w murach uczelni.

– Jestem dumna i zaszczycona, że KOSZMUN 2026 może odbywać się na Politechnice Koszalińskiej. Jestem przekonana, że to spotkanie będzie pełne merytorycznych dyskusji i inspirujących momentów – powiedziała rektor Politechniki Koszalińskiej.

Gościem, a zarazem pierwszym mówcą był judoka i medalista olimpijski, Marian Tałaj, który opowiedział historię swojej ścieżki kariery. O ciężkiej pracy, patriotyzmie, dumie i pasji. Jak zaznaczył:

– To właśnie pasja, nieważne czy do sportu, jak w moim przypadku, czy do angażowania się w sprawy polityczne i społeczne, jak w waszym – jest wspólnym mianownikiem.

Głównym tematem obrad był problem eskalacji konfliktu w Wenezueli. W debacie poświęcono także czas na zajęcie się m.in.: polityczną instrumentalizacją uchodźców, zapobieganiem wykorzystywaniu przesiedleń ludzkich jako narzędzia nacisku i manipulacji w sprawach międzynarodowych i krajowych, a także udziałowi osób transseksualnych w międzynarodowych zawodach sportowych.

Mównica podczas obrad była otwarta dla każdego, a młodzi ludzie wspólnie debatowali, negocjowali oraz szukali rozwiązań na światowe problemy, dokładnie tak, jak ma to miejsce na międzynarodowych szczytach. Wydarzenie edukacyjno-dyplomatyczne jest okazją do kształtowania przyszłych liderów, tworzenia przestrzeni do dialogu i wyjątkowych inicjatyw. Symulacja obrad pozwala rozwijać kompetencje takie jak praca w grupie, krytyczne myślenie oraz przemawianie przed publicznością.

