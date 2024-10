Stawiają na „niebieską” żywność. Prawie milion dla badaczy z ZUT

Zespół prof. Remigiusza Panicza otrzymał prawie milion złotych. Fot. ZUT

Prawie milion złotych otrzymali badacze Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na realizację projektu BLUEBOOST w ramach Partnerstwa Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP) ogłoszonego przez NCBR. Prace potrwają 3 lata.

W trakcie badań zespół prof. Remigiusza Panicza, we współpracy z pracownikami obiektu stawowego w Malińcu, stworzy zintegrowany system do produkcji karpi, raków błotnych, warzyw oraz ziół. Dodatkowo naukowcy ZUT wykorzystają wybrane biomateriały do wychwytywania osadów ze stawów karpiowych, które następnie posłużą jako naturalne podłoże do hodowli dżdżownic kalifornijskich oraz do uprawy wybranych gatunków grzybów. Wyprodukowane kapelusze grzybów będą stanowić przykład nowej „niebieskiej” żywności (czyli żywności pochodzącej z obszarów wodnych - przypis AS), natomiast nóżki wraz z dżdżownicami zostaną̨ przetworzone na mączkę̨ jako nowy komponent pasz dla słodkowodnych i morskich gatunków ryb.

Projekt BLUEBOOST, którym kieruje prof. Remigiusz Panicz wystartował 1 kwietnia; realizowany będzie we współpracy z polskim przedsiębiorstwem Water Science and Technology Institute - H2O SciTech oraz 16 partnerami zagranicznymi z 7 krajów Europy i Ameryki Południowej: Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Brazylii.

Główny cel projektu to zwiększenie efektywności produkcyjnej gospodarstw karpiowych poprzez dywersyfikację produkcji oraz zagospodarowanie powstających osadów.

(as)