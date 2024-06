Spotkanie absolwentów Państwowej Szkoły Morskiej. Zaczynali 60 lat temu... [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

Sześćdziesiąt lat temu wyruszyli w rejs kandydacki do Państwowej Szkole Morskiej w Szczecinie na fregacie "Dar Pomorza" i szkunerze "Zew Morza". Naukę rozpoczęli w 1964, a zakończyli w 1967 roku. W piątek (14 czerwca) 25 z nich spotkało się przy gmachu swojej dawnej szkoły na Wałach Chrobrego z władzami Politechniki Morskiej.

Rektor PM, prof. Wojciech Ślączka podziękował przybyłym za tę inicjatywę.

- Jesteście społecznością bardzo zintegrowaną, bardzo się lubicie, to widać - mówił rektor. - Spotykacie się i dokumentujecie to, co potem oddziaływuje na młode pokolenia, na naszych studentów. Inicjatywa ta jest bezcenna dla funkcjonowania Politechniki Morskiej, w ogóle dla naszej uczelni, która różne miała nazwy, ale tą tradycją dajecie przykład i wzór.

Rektor Ślączka porozmawiał z każdym z uczestników i zaprosił wszystkich na ul. Willową, na uroczyste posiedzenie Senatu PM, które się odbyło w ramach dorocznego Święta Szkoły.

- Starzejemy się i do sześćdziesiątki ukończenia szkoły niektórzy mogą nie dotrwać, w związku z tym zrobiliśmy zjazd z okazji 60-lecia "kandydatki" - powiedział Michał Kasprzak, jeden z absolwentów, a zarazem współorganizator spotkania, który - jak zwykle na tego rodzaju wydarzeniach - wystąpił w oryginalnym umundurowaniu z lat 60. - Przybyło 25 osób ze 140 z naszego roku.

Niektórzy przyjechali spoza granic kraju, m.in. z Kanady, z Niemiec, ale większość to mieszkańcy Szczecina i okolic (w tym Dobrej).

- To najbardziej zintegrowany rocznik w ponad stuletniej historii szkolnictwa morskiego w Polsce - podkreślił Michał Kasprzak. ©℗

(ek)