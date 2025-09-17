Ślubowanie klas pierwszych. Nowi uczniowie rzemiosła [GALERIA]

Ślubowanie uczniów pierwszych klas było nie tylko oficjalnym rozpoczęciem ich edukacyjnej przygody, ale także symbolicznym wejściem w świat rzemiosła. Fot. Dariusz Gorajski

W Zespole Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego w Szczecinie odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. To ważny moment w życiu młodych ludzi, którzy rozpoczynają swoją drogę edukacyjną i zawodową w duchu wielowiekowej tradycji rzemiosła.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły, Elżbieta Kacprzak, która powitała przybyłych gości – wśród nich przedstawicieli Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Ochotniczych Hufców Pracy, pracodawców szkolących młodzież oraz wykładowców Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

– Szkoła jest naszym paszportem na przyszłość, ponieważ jutro należy do tych, którzy przygotowują się do stawiania mu czoła – mówiła dyrektor Elżbieta Kacprzak, podkreślając, że uczniowie, którzy oficjalnie zostali przyjęci w poczet społeczności rzemieślniczej, już rozpoczęli kreowanie swojej ścieżki zawodowej. – Wielu naszych absolwentów po latach powraca do szkoły w nowej roli – jako instruktorzy nauki zawodu. To dowód, że nauka w naszej placówce otwiera realną drogę do sukcesu i samodzielności.

Historię rzemiosła w Polsce przypomniała w krótkim wystąpieniu Weronika Średnicka, uczennica starszej klasy, która zaakcentowała, że rzemiosło to nie tylko zawód, ale także powołanie i dziedzictwo przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Najważniejszym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy wypowiadając słowa przysięgi, stali się oficjalnie częścią społeczności rzemieślników. Tradycja pasowania na ucznia sięga jeszcze czasów średniowiecznych i symbolizuje przekazanie wiedzy, umiejętności oraz wartości związanych z rzemiosłem.

Na zakończenie uroczystości przekazano życzenia, aby młodzi adepci rzemiosła wytrwale dążyli do zdobycia zawodu, a zdobyte w szkole i u mistrzów doświadczenie stało się solidnym fundamentem ich przyszłości.

– Życzymy wam, abyście po latach, wracając wspomnieniami do tej chwili, mogli z dumą powiedzieć, że wybór Zespołu Szkół Rzemieślniczych był najlepszym z możliwych – podkreśliła dyrektor Kacprzak.©℗

(dg)