Są wolne miejsca w liceach i technikach w Szczecinie

W poniedziałek (2 sierpnia) młodzież startująca do szkół ponadpodstawowych mogła zapoznać się z końcowymi listami osób przyjętych i nieprzyjętych do liceów, techników i szkół branżowych. Dla tych, którzy nie znaleźli swoich nazwisk, pozostała rekrutacja uzupełniająca - tylko w szkołach mających jeszcze wolne miejsca. Tych pozostało niewiele, szczególnie w liceach. Większe szanse na naukę od 1 września mają ci, którzy chcą uczyć się w technikach lub szkołach branżowych.

Wolne miejsca w liceach w Szczecinie

Wolne miejsca są jeszcze w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pomorskiej w Szczecinie - młodzież może wybierać między różnymi profilami: humanistyczno-artystycznym, biologiczno-medycznym lub językowo geograficznym. Na absolwentów ósmych klas czekaj także miejsca w klasie dziennikarskiej i lingwistyczno-menadżerskiej w VIII LO przy ul. Małkowskiego. Dodatkowy nabór prowadzi również Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi przy ul. Rydla oraz Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40. W obu placówkach "uczniowskie wakaty" są w klasach piłkarskich, pływackich i bokserskich.Niedobór ma również Katolickie LO przy al. Wojska Polskiego 76 w klasach matematyczno-informatycznej i biologiczno-medycznej.

W szkołach niepublicznych: w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego przy ul. Ku Słońcu miejsca są w klasie ogólnej, w Liceum Ogólnokształcącym w Centrum Edukacji Zdroje na chętnych czeka klasa wojskowa, natomiast Liceum Ogólnokształcące w Szczecińskiej Szkole Florystycznej przy ul. Mieszka I oferuje naukę o profilach dziennikarsko-prawniczym, lingwistycznym, matematyczno-informatycznym i biologiczno-chemicznym.

Wolne miejsca w technikach i szkołach zawodowych

Na uczniów z naboru uzupełniającego czekają także szczecińskie technika: Technikum Zawodowe nr 1 daje możliwość nauki w klasach o profilu: technik budownictwa. technik geodeta, technik renowacji elementów architektury. Są również miejsca w klasach o profilach: ekonomicznym. handlowym, logistycznym i reklamowym w Technikum Ekonomicznym przy ul. Sowińskiego 1. Technikum Organizacji i Zarządzania przy ul. 3 Maja można uczyć się klasach: organizacja turystyki i hotelarstwo. Na młodzież czekają także: Technikum Kształtowania Środowiska, Technikum Energetyczno-Transportowe, Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie, Technikum Ogrodnicze, Technikum Morskie i Politechniczne.

Sporo miejsc pozostało w szkołach uczących konkretnych zawodów: I stopnia nr 1 przy ul. Unisławy, Branżowej Szkole I stopnia nr 3 przy ul. ul.Kusocińskiego, Branżowej Szkole I stopnia nr 4 przy ul. Sowińskiego, Branżowej Szkole I stopnia nr 5 przy ul. Chmielewskiego, Branżowej Szkole I stopnia nr 7 przy ul. Batalionów Chłopskich oraz branżowej "dziewiątce" przy ul. Klonowica.

Nabór uzupełniający odbywa się już poza rekrutacją elektroniczną. Od 3 do 5 sierpnia - do godz. 15 kandydaci muszą składać wnioski do sekretariatów wybranych przez siebie szkół. Nadal, tak samo jak w pierwszym etapie rekrutacji, liczy się liczba zgromadzonych przez absolwentów podstawówek punktów. 16 sierpnia szkoły podają do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej. Kandydat, który zakwalifikował się do jednej z wybranych szkół musi koniecznie potwierdzić wolę uczenia się w niej. Ma na to czas między 17 a 20 sierpnia. Cały proces rekrutacji uzupełniającej kończy się 23 sierpnia opublikowaniem przez szkoły list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Miasto Szczecin przygotowało w tym roku dla absolwentów podstawówek łącznie cztery tysiące miejsc.©℗

Katarzyna Lipska-Sokołowska