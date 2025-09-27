Ruszył DUTEK. Oto studenci najmłodsi i najbardziej zaangażowani [GALERIA]

To już 14. edycja Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego ZUT. Fot. Piotr Sikora

Wężom poświęcony był inauguracyjny wykład 14. edycji Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego (DUTEK) na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Najmłodsi studenci dowiedzieli się między innymi, co niektórych z nich łączy z pytonem królewskim.

Inauguracja dziecięcego uniwersytetu została zorganizowana w sobotę na Wydziale Elektrycznym ZUT. Na pierwszy rzut oka było widać, że program cieszy się dużym powodzeniem. Rodzice ze swoimi pociechami wypełnili całą salę wykładową, niektórzy musieli siedzieć na schodach.

- Mam ogromną nadzieję, że te zajęcia rozbudzą w moim synu zamiłowanie do nauk technicznych, że będą wyśmienitym uzupełnieniem edukacji, którą pobiera w szkole, a jest w trzeciej klasie szkoły podstawowej. To taki moment w życiu dziecka, gdy chłonie dużo nowych rzeczy - powiedziała jedna z mam, Małgorzata Nej-Kanarek. - Opcja edukacyjna ZUT jest interesująca. Tym się kierowałam, wybierając uczelnię. Największe nadzieję wiążę z zajęciami technicznymi, z którymi syn nie ma do czynienia. Uważne podpatruje ojca przy technicznych sprawach, natomiast szkoła podstawowa nie daje dziś oferty technicznej.

W czternastej edycji DUTK-a bierze udział 400 studentów w wieku 7 - 15 lat. A ich nowy rok akademicki rozpoczął się dokładnie tak samo jak u ich starszych kolegów i koleżanek - od wysłuchania hymnu "Gaudeamus Igitur".

- Sam chciałem tu przyjść. Byłem już w poprzedniej edycji. Mam nadzieję, że będzie tak samo jak wtedy - stwierdził ośmioletni Łukasz.

Prorektor ds. studenckich ZUT prof. Arkadiusz Telesiński ocenił, że DUTEK wnosi świeżość, pomaga zainteresować dzieci nauką. Poinformował, że na uczestników programu czeka trzynaście zajęć.

- Warsztaty są różnorodne. Poczynając od zajęć dotyczących mikrobiologii, przyrody, środowiska, poprzez zajęcia technologiczne, skończywszy na zagadnieniach dotyczących również ekonomii - mówił naukowiec. - Nasi młodzi studenci są bardzo, bardzo zaangażowani. Staramy się, żeby zajęcia każdego roku były inne. W tym roku wielu młodych studentów to absolwenci poprzedniego roku. Oni dalej chcą z nami współpracować.

W sobotę dzieci wysłuchały wykładu inauguracyjnego pod tytułem "Sekrety węży: co mają w menu i dlaczego każdy jest inny?". Wykładowcami byli Karina Przybylska i Sebastian Szabat. Przyszli na salę z wężami na ramionach, co wywołało wśród publiczności szmer zainteresowania.

W pewnym momencie Karina Przybylska zapytała młodych studentów, którzy z nich są niejadkami. Podniosło się wiele rąk.

- Jesteście jak pyton królewski - powiedziała pani Karina. - On też okropnie wybrzydza.

Pierwsze zajęcia programu DUTEK rozpoczną się 4 października.©℗

Alan Sasinowski