Sobota, 27 września 2025 r. 
Ruszył DUTEK. Oto studenci najmłodsi i najbardziej zaangażowani [GALERIA]

Data publikacji: 27 września 2025 r. 13:52
Ostatnia aktualizacja: 27 września 2025 r. 16:56
Ruszył DUTEK. Oto studenci najmłodsi i najbardziej zaangażowani
To już 14. edycja Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego ZUT. Fot. Piotr Sikora  

Wężom poświęcony był inauguracyjny wykład 14. edycji Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego (DUTEK) na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Najmłodsi studenci dowiedzieli się między innymi, co niektórych z nich łączy z pytonem królewskim. 

Inauguracja dziecięcego uniwersytetu została zorganizowana w sobotę na Wydziale Elektrycznym ZUT. Na pierwszy rzut oka było widać, że program cieszy się dużym powodzeniem. Rodzice ze swoimi pociechami wypełnili całą salę wykładową, niektórzy musieli siedzieć na schodach. 

- Mam ogromną nadzieję, że te zajęcia rozbudzą w moim synu zamiłowanie do nauk technicznych, że będą wyśmienitym uzupełnieniem edukacji, którą pobiera w szkole, a jest w trzeciej klasie szkoły podstawowej. To taki moment w życiu dziecka, gdy chłonie dużo nowych rzeczy - powiedziała jedna z mam, Małgorzata Nej-Kanarek. - Opcja edukacyjna ZUT jest interesująca. Tym się kierowałam, wybierając uczelnię. Największe nadzieję wiążę z zajęciami technicznymi, z którymi syn nie ma do czynienia. Uważne podpatruje ojca przy technicznych sprawach, natomiast szkoła podstawowa nie daje dziś oferty technicznej. 

W czternastej edycji DUTK-a bierze udział 400 studentów w wieku 7 - 15 lat. A ich nowy rok akademicki rozpoczął się dokładnie tak samo jak u ich starszych kolegów i koleżanek - od wysłuchania hymnu "Gaudeamus Igitur".  

- Sam chciałem tu przyjść. Byłem już w poprzedniej edycji. Mam nadzieję, że będzie tak samo jak wtedy - stwierdził ośmioletni Łukasz. 

Prorektor ds. studenckich ZUT prof. Arkadiusz Telesiński ocenił, że DUTEK wnosi świeżość, pomaga zainteresować dzieci nauką. Poinformował, że na uczestników programu czeka trzynaście zajęć. 

- Warsztaty są różnorodne. Poczynając od zajęć dotyczących mikrobiologii, przyrody, środowiska, poprzez zajęcia technologiczne, skończywszy na zagadnieniach dotyczących również ekonomii - mówił naukowiec. - Nasi młodzi studenci są bardzo, bardzo zaangażowani. Staramy się, żeby zajęcia każdego roku były inne. W tym roku wielu młodych studentów to absolwenci poprzedniego roku. Oni dalej chcą z nami współpracować. 

W sobotę dzieci wysłuchały wykładu inauguracyjnego pod tytułem "Sekrety węży: co mają w menu i dlaczego każdy jest inny?". Wykładowcami byli Karina Przybylska i Sebastian Szabat. Przyszli na salę z wężami na ramionach, co wywołało wśród publiczności szmer zainteresowania. 

W pewnym momencie Karina Przybylska zapytała młodych studentów, którzy z nich są niejadkami. Podniosło się wiele rąk. 

- Jesteście jak pyton królewski - powiedziała pani Karina. - On też okropnie wybrzydza.

Pierwsze zajęcia programu DUTEK rozpoczną się 4 października.©℗

Alan Sasinowski

Komentarze

@student
2025-09-27 16:26:27
Przestań hejtować te dzieci stary dziadu pacynkowy.
student
2025-09-27 15:17:47
A w Międzyzdrojach nic się nie działo? Jakby bandyta Braun był to byłaby relacja, a tak cisza.

