Rusza nabór wniosków do „Janko Muzykanta”

Grają od najmłodszych lat, a niektórzy już wygrywają ogólnopolskie, a nawet międzynarodowe konkursy. To właśnie do dzieci uzdolnionych muzycznie, które chcą rozwijać swoje umiejętności, skierowany jest program stypendialny marszałka „Janko Muzykant”. Wnioski można składać do 28 marca br.

To już trzynasta odsłona programu. Mogą z niego skorzystać dzieci i młodzież w wieku szkolnym: od pierwszych klas szkoły podstawowej, po klasy maturalne. Łączna pula środków w tym roku to 180 tys. zł.

Wnioski mogą składać sami zainteresowani z pomocą opiekunów, jak też przedstawiciele szkół lub środowisk twórczych. Mają na to czas do 28 marca br. Wsparcie dla jednej osoby może wynieść maksymalnie 5 tys. zł. Stypendium może być wykorzystane na zakup instrumentu muzycznego, zakup akcesoriów do instrumentów lub opłacenie udziału w warsztatach muzycznych i mistrzowskich kursach wykonawczych. Od zeszłego roku pojawiła się możliwość finansowego wsparcia udziału także w konkursach muzycznych.

Stypendium „Janko Muzykant” przyznawane jest od 2013 roku. Lista stypendystów marszałka liczy już ponad 300 osób. Są wśród nich mieszkańcy m.in. Szczecina, Stargardu, Koszalina, a także Mieszkowic, Dębna, Złocieńca, Widuchowej, Gryfic, Gryfina, Kołobrzegu, Morynia, Nowego Worowa czy Dobrzan.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: https://kultura.wzp.pl/index.php/aktualnosci-3/1052-stypendia-janko-muzykant-2025

(K)