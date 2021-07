Maturzyści poznali wyniki. 28 procent do poprawki

Tylko o dwa punkty procentowe poniżej średniej krajowej uzyskali zachodniopomorscy maturzyści, którzy w maju przystąpili do egzaminu dojrzałości - w poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu podała wyniki tegorocznych matur. Z wyliczeń komisji wynika, że jednego przedmiotu nie zdało 19,7 proc., a więcej niż jednego - 7,8 proc., czyli niemal 28 procent musi poprawiać swoje wyniki.



W maju, w województwie zachodniopomorskim do matur przystąpiło 9968 absolwentów szkół średnich, w całym kraju - 273 419. Przez pandemię, a tym samym zdalną naukę, młodzież miała w tym roku ułatwienie - egzaminy maturalne okrojone o 20 procent. Można było je zdawać wyłącznie na poziomie podstawowym, bez rozszerzenia. Nie było też wcześniej obowiązkowych egzaminów ustnych. Młodzież musiała przystąpić do trzech egzaminów: z języka polskiego, matematyki i nowożytnego języka obcego. Wystarczyło zdobyć 30 proc. punktów, by móc cieszyć się zdaną maturą.

Słabo z matematyki, lepiej z polskiego

Maturę w naszym województwie zdało 72,4 proc. absolwentów liceów i techników. To nieco lepszy wynik niż rok temu - w 2020 roku wyniósł on 70,9 proc. Jednak wyniki zachodniopomorskich maturzystów są wciąż poniżej średniej krajowej, która wynosi 74,5 proc.

Jednego przedmiotu nie zdało 19,7 proc. maturzystów i czeka ich poprawka - do tego egzaminu będą mogli przystąpić 24 sierpnia. Jednak muszą w terminie 7 dni - do 12 lipca złożyć w dyrekcji swojej szkoły pisemne

oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z niezdanego przedmiotu.

Więcej niż jednego przedmiotu nie zdało 7,8 proc., to lepiej niż minionym roku, kiedy bez szansy na poprawkę pozostało 10 proc. Ci uczniowie będą mogli poprawić swój wynik dopiero w przyszłym roku.

Język polski zdało 94 proc. przystępujących do egzaminu, tradycyjnie gorzej wypadła matematyka, z królową nauk poradziło sobie tylko 76 proc.

Każdy maturzysta może sprawdzić swoje wyniki w Internecie, logując się na stronie https://wyniki.edu.pl/login za pomocą loginu i hasła, które otrzymał w swojej szkole.

MEiN i CKE zadowoleni

- Matura wypadła dobrze. Gratuluję tym, który ten egzamin zdali i będą kontynuować naukę na studiach wyższych - mówił wiceminister Tomasz Rzymkowski na poniedziałkowej konferencji prasowej. Dziękował także nauczycielom i dyrektorom szkół za organizację matur.

- Jedna z gazet wieszczyła rzeź. Rzezi nie ma - powiedział Marcin Smolik, dyrektor centralnej komisji egzaminacyjnej, prezentując wyniki tegorocznych matur.

(kel)