Ranking "Perspektyw". PUM najbardziej efektywną naukowo uczelnią w Polsce

Najlepszą uczelnią na Pomorzu Zachodnim kieruje prof. Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Fot. Ryszard Pakieser

Najlepsza uczelnia na Pomorzu Zachodnim to Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - potwierdza najbardziej znane zestawienie polskich szkół wyższych, czyli ranking "Perspektywy". Wedle zestawienia PUM pod względem efektywności naukowej jest najlepszym uniwersytetem w Polsce.

W ogólnym bilansie PUM jest 12. - ex aequo z Politechniką Poznańską, Politechniką Śląską i Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Nasza uczelnia awansowała w stosunku do poprzedniego roku o cztery "oczka". PUM najwyżej oceniono w 2020 roku. Zajął wtedy 10. pozycję. Był to najlepszy wynik w historii zachodniopomorskich szkół wyższych ocenianych przez "Perspektywy".

"Perspektywy" analizują uniwersytety także pod względem poszczególnych kryteriów. I tak PUM został oceniony najlepiej w Polsce w kategorii "efektywność naukowa". Wyprzedził m.in. Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. A w kategorii "publikacje" zajął 3 miejsce w kraju.

A jak w zestawieniu ogólnym wypadły inne szkoły wyższe w naszym regionie? Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny jest na miejscu 36. Rok wcześniej był 39. Politechnika Koszalińska zajmuje pozycje 54-61. Awansowała z grupy 61-70.

Wyprzedziła Uniwersytet Szczeciński, który uplasował się w przedziale 62-70. W roku 2022 był w przedziale 52-69. Wynik Politechniki Morskiej to 71-82.

Ranking "Perspektyw" wygrały Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet Warszawski.

Kryteria brane pod uwagę przez kapitułę to: "Prestiż", "Absolwent na rynku pracy", "Innowacyjność", "Potencjał naukowy", "Efektywność naukowa", "Publikacje", "Warunki kształcenia" i "Umiędzynarodowienie".

W tegorocznym rankingu uwzględniono wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni za lata 2017-2021. ©℗

(as)