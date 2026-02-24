Prof. Ewa Kołodziejek wyjaśnia, jakie zmiany zaszły w języku [FILM]

Prof. Ewa Kołodziejek co weekend publikuje felietony językowe na łamach naszej gazety.

Z początkiem 2026 roku weszło w życie 11 zmian dotyczących m.in. zasad pisowni łącznej i rozdzielnej wyrazów czy stosowania wielkich i małych liter, które opracowała Rada Języka Polskiego. W związku z tym Uniwersytet Szczeciński przygotował cykl filmów, które przybliżą zainteresowanym te kwestie.

Wprowadzone zmiany mają na celu uproszczenie i ujednolicenie reguł ortograficznych. Nie są rewolucyjne – porządkują zasady, eliminują wyjątki i ułatwiają naukę. Opowiada o nich prof. Ewa Kołodziejek z Instytutu Językoznawstwa US, która jest także wiceprzewodnicząca Rady Języka Polskiego, a także felietonistką naszej gazety.

W pierwszym odcinku serii prof. Kołodziejek przypomina, że mimo wprowadzanych zmian podstawy polskiej ortografii pozostają nienaruszalne. Omawia trzy główne zasady: fonetyczną, morfologiczną i historyczną, które nadal stanowią fundament poprawnej pisowni. Wyjaśnia, dlaczego piszemy chleb mimo innej wymowy [chlep] i z czego wynika tradycyjny zapis liter u, ó, rz, ż, h, ch.

Drugi odcinek prezentuje najważniejsze nowe zasady dotyczące wielkich i małych liter. Porusza wątek zmian w pisowni nazw mieszkańców miast, marek, firm i obiektów przestrzeni publicznej.

Trzeci odcinek poświęcony jest zmianom w pisowni łącznej i rozdzielnej. Prof. Kołodziejek tłumaczy, dlaczego wyraz nie z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym będziemy teraz zawsze pisać łącznie. Porusza także temat cząstek niby- i quasi- oraz zasady stosowania elementów typu super, mega, ekstra.

Dzięki ogromnemu doświadczeniu naukowemu i popularyzatorskiemu prof. Kołodziejek pomaga zrozumieć, z czego wynikają zmiany i jak łatwo można je zastosować w praktyce.

US zachęca do zapoznania się z nowymi regułami i do obejrzenia cyklu filmów na ten temat, które przygotowano we współpracy z UNIWIZJĄ – Telewizją Uniwersytetu Szczecińskiego.

