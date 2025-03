Jakiej polszczyzny potrzebujemy? Wykład prof. Ewy Kołodziejek

Fot. Dariusz GORAJSKI

We wtorek 18 marca o godzinie 17 w Auli im. prof. Przemysława Małka na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania US przy ul. Mickiewicza 64, odbędzie się kolejne wydarzenie w ramach cyklu Wykłady Mistrzów. Wykład poprowadzi prof. Ewa Kołodziejek – językoznawczyni, wiceprzewodnicząca Rady Języka Polskiego, popularyzatorka wiedzy o języku i pełnomocniczka Rektora US ds. prostego języka.

Temat spotkania: „Poprawna? Stosowna? Prosta? Jakiej polszczyzny potrzebujemy?”. Prof. Ewa Kołodziejek od lat zajmuje się badaniem polszczyzny w jej współczesnym kształcie, uwzględniając dynamiczne zmiany, jakie zachodzą w języku pod wpływem nowych mediów, globalizacji i codziennej komunikacji. Kieruje poradnią językową na Uniwersytecie Szczecińskim, wspiera rozwój młodych językoznawców i angażuje się w upowszechnianie kultury języka. Jest autorką licznych publikacji naukowych i poradników językowych.

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

(K)