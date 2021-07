Piotr Piechocki ponownie wybrany. Trzecia kadencja dyrektora

Piotr Piechocki po raz trzeci został wybrany na stanowisko dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Licząca jedenaście osób komisja konkursowa poparła jego kandydaturę jednogłośnie. Pokieruje on zatem szkołą przez kolejnych pięć lat.

Szkoła muzyczna przy ul. Staromłyńskiej 13 to placówka wyjątkowa dla Szczecina. W czasie ostatnich 10 lat wprowadzono w niej wiele zmian. Placówka w latach 2010-2016 przeszła serię kapitalnych remontów, co było możliwe dzięki staraniom dyrektora oraz pozyskiwanym funduszom. Obecnie to jedna z najnowocześniejszych szkół muzycznych w Polsce o wysokim poziomie nauczania oraz stale rozwijającą się ofertą kształcenia. Na ZPSM składają się trzy szkoły: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia oraz popołudniowe szkoły muzyczne I i II stopnia kształcące wyłącznie z przedmiotów artystycznych.

Piotr Piechocki Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie kieruje od 2010 r. Wcześniej był kierownikiem sekcji instrumentów dętych i perkusji ZSM. W minionym roku szkolnym uzyskał tytuł profesora Akademii Sztuki w Szczecinie, której jest wykładowcą. Pełni także funkcję konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, eksperta ministerialnego ds. stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz doradcy metodycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przez ponad 30 lat był klarnecistą Filharmonii Szczecińskiej. Jest także inicjatorem oraz dyrektorem artystycznym Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego o zasięgu międzynarodowym, który co dwa lata odbywa się wiosną w szczecińskich instytucjach kultury. W minionym roku szkolnym z rąk ministra edukacji odebrał tytuł honorowego profesora oświaty. Odznaczony został wieloma nagrodami m.in. Gryfem Zachodniopomorskim, Brązowym Krzyżem Zasługi, nagrodami dyrektora CEA.

Jak podkreśla Piotr Piechocki w swej trzeciej kadencji dyrektora planuje dalszy rozwój szkoły w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju uczniów i poprawy warunków pracy nauczycieli. W planach ma wykonanie budowy piętra na szkolnym budynku od strony podwórka. Koszt – kilka milionów złotych planuje pozyskać z programów.

Obecnie w ZPSM prowadzone są aż 24 kierunki kształcenia w zakresie muzyki klasycznej i jazzu na wydziałach instrumentalnych i rytmiki oraz wokalnym. – To jedna z największych ofert kształcenia spośród szkół muzycznych w kraju, z nauką gry na harfie, klawesynie, tubie, a nawet śpiewu klasycznego, co na tym poziomie kształcenia w Polsce nigdzie indziej nie występuje – przyznaje z satysfakcją dyrektor. – Moim marzeniem jest dalszy rozwój szkoły.

Elżbieta KUBERA