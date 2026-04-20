O piekle Ravensbrück. Dyskusja w Przystanku Historia

„Ravensbrück w twórczości Marii Hiszpańskiej-Neumann" - to temat dyskusji, która rozpocznie się dziś o g. 17.30 w Przystanku Historia przy Bramie Portowej w Szczecinie. Na wydarzenie zaprasza szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

REKLAMA

Maria Hiszpańska-Neumann w czasie II wojny światowej działała w konspiracji. W czerwcu 1941 r. została aresztowana przez Gestapo. W kwietniu 1942 r. po brutalnym śledztwie trafiła do KL Ravensbruck, skąd w 1943 r. skierowano ją do pracy w fabryce zbrojeniowej w Neubrandenburgu. W trakcie obozowej niewoli wykonała około 400 grafik, z których niestety większość zaginęła. Praca artystyczna, którą wykonywała, była formą ucieczki od trudnej, obozowej rzeczywistości. Pozwalała choć na chwilę oderwać myśli od nieustannego życia w strachu i lęku o przyszłość. Szkice, do których udało się dotrzeć i zamieścić w albumie, ukazują ból i cierpienie kobiet, którym za wszelką cenę starano się odebrać godność.

Uczestnikami rozmowy będą: Marzena Kruk (Dyrektor Archiwum IPN w Warszawie, autorka albumu "Ravensbrück w twórczości Marii Hiszpańskiej-Neumann") oraz dr Zbigniew Stanuch (IPN Szczecin).

(as)

REKLAMA