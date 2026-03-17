Nowa maszyna na ZUT. W stronę kształcenia praktycznego

Inżynierzy z WIMiM ZUT będą się uczyć na nowym sprzęcie. Fot. Katarzyna SOKOLIK

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wykształci inżynierów z pomocą nowej maszyny. To obecnie największa maszyna pomiarowa wśród urządzeń stanowiących bazę dydaktyczną polskich uczelni technicznych.

REKLAMA

Do aparatury dydaktycznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki właśnie dołączyła jedna z największych maszyn pomiarowych zamontowanych w Polsce – Mitutoyo Crysta APEX 163016 wyposażona w głowicę skaningową Renishaw REVO2.

Maszyna została oficjalnie przekazana w obecności zarządu Mitutoyo Polska oraz prorektora ds. organizacji i współpracy z gospodarką prof. inż. Krzysztofa Pietrusewicza i dziekana prof. Marcina Chodźko.

Dzięki bardzo wysokiej dokładności oraz technologii pięcioosiowego skaningu stykowego, podczas zajęć laboratoryjnych studenci będą mogli nauczyć się zasad prowadzenia pomiarów współrzędnościowych długości i kąta, a także zasad pomiaru błędów kształtu, kierunku i położenia.

To kolejny krok w kierunku praktycznego kształcenia przyszłych inżynierów, których potrzebuje przemysł w naszym regionie.

(as)

REKLAMA