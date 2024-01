Naukowcy odkryli sekret długowieczności

Chcesz długo cieszyć się dobrym zdrowiem? Pij kawę, ćwicz jogę, unikaj stresu. To naprawdę działa – wskazują na to badania przeprowadzone przez najlepszych polskich genetyków. Wśród nich są przedstawiciele Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Badania prowadzone są w programie Epigenom. Co ciekawe, analizy związane z długowiecznością wyewoluowały z kryminalistyki.

– Opracowywaliśmy narzędzia potrzebne do odtwarzania obrazu sprawców i ofiar przestępstw. Sporządzaliśmy tak zwany genetyczny odcisk palca – opowiada prof. Andrzej Ossowski, kierownik Zakładu Genetyki Sądowej PUM. – Pozwalał on między innymi ustalić wiek danej osoby, co ma niebagatelne znaczenie w sprawach kryminalnych. Ale te badania mogą mieć też inne zastosowanie, dotyczące naszego codziennego życia, szeroko rozumianego lajfstajlu. Naszego zegara biologicznego.

Naukowcy odkryli, że odmładzające działanie na nasz organizm ma joga. Grupa osób oddających się treningom wyraźnie odstawała na plus pod względem wieku biologicznego. Najprawdopodobniej sekret polega na tym, że joga łączy umiarkowaną aktywność fizyczną – a więc uprawiać ją może prawie każdy – z medytacją. Generalnie wszelka aktywność fizyczna jest dobra. Ta forsowna także. Warto też pić kawę, dobrze się wysypiać. Wskazane jest także ograniczenie jedzenia mięsa. Czego unikać? Przede wszystkim stresu i papierosów. Oczywiście oprócz tego, co robimy i z czego rezygnujemy, istotne jest też to, na co nie mamy wpływu, czyli nasze geny.

– Chcę to podkreślić: jeśli polskie społeczeństwo będzie o siebie dbało, będzie zdrowsze – dodaje Andrzej Ossowski. – I na tym także polega rola medycyny: na zapobieganiu chorobom. Zapobieganie jest tańsze niż leczenie.

W projekcie Epigenom brało udział kilkunastu pracowników PUM. Po najlepszej zachodniopomorskiej uczelni możemy spodziewać się kolejnych ważnych odkryć, ponieważ powstaje tam właśnie Centrum Medycyny Cyfrowej.

– Budujemy potężny zespół bioinformatyczny. Nie ma takiego w regionie – informuje Andrzej Ossowski. – W ciągu pięciu lat będzie jednym z najpotężniejszych takich zespołów w Polsce. Będzie on pomagał szpitalom borykającym się z diagnostyką.

Pełna nazwa projektu Epigenom to „Analiza epigenomu w celach dochodzeniowo-śledczych – zwiększenie możliwości identyfikacyjnych i wykrywczych badań DNA – zwiększenie możliwości analizy metylacji DNA i epigenomu w kryminalistyce i diagnostyce”. Oprócz naukowców z PUM pracują tam przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i AIS.PL. ©℗

Alan SASINOWSKI