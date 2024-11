Najlepszy produkt bezkosztowy. Nagroda za „Kawkę z rektorem”

„Kawka z rektorem” to pomysł studentów Politechniki Koszalińskiej. Fot. Politechnika Koszalińska

„Kawka z rektorem” – zainicjowany przez Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej cykl spotkań z przedstawicielami władz uczelni został doceniony podczas niedawnej gali Środowiska Studenckiego Forum Uczelni Technicznych (FUT). Pomysł koszalińskich studentów zdobył nagrodę w kategorii „Najlepszy projekt bezkosztowy”.

Gala Środowiska Studenckiego to organizowane przez FUT (porozumienie samorządów studenckich uczelni technicznych) coroczne wydarzenie, w trakcie którego nagradzane są najciekawsze pomysły realizowane przez środowiska studenckie poszczególnych uczelni technicznych. Wyróżniane są także firmy i instytucje działające na rzecz tego środowiska. Celem jest promowanie aktywności samorządów studenckich zrzeszonych w FUT i docenienie osób, firm lub instytucji wspierających samorządy.

Tegoroczna Gala Środowiska Studenckiego odbyła się w Strefie Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej i towarzyszyła zjazdowi Forum Uczelni Technicznych. Władze Politechniki Koszalińskiej reprezentował dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, prof. Jacek Domski. Nagrody wręczono w dziewięciu kategoriach.

Nagrodę za projekt „Kawka z rektorem” odebrał Michał Gidelski, przewodniczący Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej.

„Kawka z rektorem” to cykl spotkań, podczas których studenci w swobodny sposób mogą porozmawiać z przedstawicielami władz Politechniki Koszalińskiej (rektor, prorektorzy, kanclerz). To okazja do zadania pytań dotyczących organizacji zajęć, warunków zakwaterowania w domach studenckich, aktywności studenckiej (sport, kultura, rekreacja). Jak podkreślono podczas gali, pomysł studentów Politechniki Koszalińskiej ułatwia kontakty z władzami uczelni i integruje środowisko akademickie.

Podczas gali rozstrzygnięto także Ogólnopolski Konkurs Kół Naukowych KOKON. To konkurs skierowany do studentów uczelni technicznych działających w kołach naukowych. Nagrody są przyznawane w siedmiu kategoriach. Podczas gali wręczają je przedstawiciele władz uczelni technicznych. Prof. Jacek Domski wręczył nagrodę w kategorii cyfryzacja. Nagroda przypadła kołu naukowemu AGH MARINES z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

(as)