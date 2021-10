Ministrowie Czarnek i Niedzielski na budowie Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego

Po uroczystej inauguracji roku akademickiego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym rektor tej uczelni zaprosił ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na teren budowy Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Uczyć się będą tam między innymi studenci farmacji, kierunku otwartego cztery lata temu, bardzo ważnego dla uczelni.

- Budynek absolutnie nowoczesny, wykonany nowoczesną techniką, będzie ogrzewany jedynie ze źródeł odnawialnych - cieszył się Czarnek.

Niedzielski ocenił, że oba szpitale PUM działają wzorowo. Zwrócił uwagę, że władze powiatów przyszczecińskich chcą z nimi współpracować. Kooperacja miałaby polegać na tym, że szpitale akademickie wykonywałyby specjalistyczne operacje, a te powiatowe prowadziłyby długoterminową opiekę pacjentów po zabiegach.

Na konferencji prasowej pojawił się także wątek pandemii.

- To dobra okazja, aby zaapelować o szczepienie. Szczepienie to jedyna realna efektywna obrona przed pandemią - przypomniał minister zdrowia. - Wszystkie statystyki wskazują, że szczepienia chronią zwłaszcza przed ciężkim przebiegiem choroby. 90 proc. osób, które trafią do szpitala, to osoby niezaszczepione.

(as)