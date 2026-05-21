Międzyzdroje stały się stolicą polskiego budownictwa. Zakończyła się największa konferencja branży budowlanej w Polsce

Fot. Robert Stachnik

W dniach 18–22 maja 2026 roku w Międzyzdrojach odbyła się XXXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane 2026” (ICSF 2026) – największe i jedno z najważniejszych wydarzeń naukowo-technicznych branży budowlanej w Polsce. Organizatorem konferencji był Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska wraz z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Szczecin.

REKLAMA

Tegoroczna edycja zgromadziła około 500 uczestników – profesorów budownictwa z uczelni z całej Polski, przedstawicieli środowiska naukowego, ekspertów, projektantów, wykonawców, administracji budowlanej, reprezentantów instytucji publicznych oraz największych przedsiębiorstw budowlanych i infrastrukturalnych. Spotkanie po raz kolejny potwierdziło swoją pozycję jako najważniejsze forum wymiany wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa konstrukcji, diagnostyki, analiz przyczyn awarii i nowoczesnych metod napraw.

Przez pięć dni Międzyzdroje stały się miejscem dyskusji nad najważniejszymi wyzwaniami współczesnego budownictwa. Program konferencji obejmował 13 sesji tematycznych, podczas których przedstawiono 83 referaty oraz 42 postery naukowe, co dało łącznie 125 wystąpień prezentujących najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki inżynierskiej.

Tematyka konferencji objęła szeroki zakres zagadnień związanych z bezpieczeństwem konstrukcji budowlanych. Uczestnicy debatowali m.in. nad:

• awariami obiektów budownictwa ogólnego,

• materiałowymi aspektami uszkodzeń i napraw,

• awariami obiektów zabytkowych,

• geotechnicznymi przyczynami awarii budowlanych,

• problematyką mostów i infrastruktury drogowej,

• awariami związanymi z konstrukcjami żelbetowymi i stalowymi,

• nowoczesnymi metodami diagnostyki konstrukcji,

• budownictwem ochronnym,

• współczesnymi inwestycjami energetycznymi, w tym energetyką offshore i energetyką jądrową.

Szczególne zainteresowanie wzbudziły debaty dotyczące bezpieczeństwa pracy w budownictwie, przyszłości infrastruktury krytycznej, nowych technologii oraz wyzwań związanych z realizacją strategicznych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.

Konferencja od lat pełni wyjątkową rolę edukacyjną. Jej ideą jest nie tylko prezentacja sukcesów inżynierskich, lecz przede wszystkim analiza błędów, awarii i katastrof budowlanych – tak, aby doświadczenia z przeszłości przekładały się na większe bezpieczeństwo projektowanych i realizowanych obiektów.

Wydarzenie odbyło się pod wyjątkowo szerokim patronatem instytucji państwowych, środowisk naukowych i organizacji branżowych. Patronat honorowy objęli:

• Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej – Władysław Kosiniak-Kamysz,

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

• Ministerstwo Infrastruktury,

• Ministerstwo Rozwoju i Technologii,

• Ministerstwo Energii,

• Wojewoda Zachodniopomorski,

• Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

• Prezydent Miasta Szczecin,

• Państwowa Inspekcja Pracy,

• Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,

• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

• American Concrete Institute,

• Sieć Badawcza Łukasiewicz,

• Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie,

• Polska Izba Inżynierów Budownictwa,

• Polski Związek Pracodawców Budownictwa,

• Związek Mostowców RP,

• Północna Izba Gospodarcza.

Ponad pół wieku historii sprawia, że konferencja „Awarie Budowlane” stała się marką rozpoznawalną w całym kraju. Organizowana przez szczecińskie środowisko naukowe i inżynierskie stanowi dziś nie tylko największą konferencję budowlaną w Polsce, ale również jedno z najważniejszych miejsc kształtowania standardów bezpieczeństwa i rozwoju współczesnego budownictwa.

Międzyzdroje po raz kolejny udowodniły, że przez kilka majowych dni stają się miejscem, gdzie spotykają się nauka, praktyka i doświadczenie – po to, aby budować bezpieczniej.

Autor tekstu: dr inż. Magdalena Olszewska

Relacja fotograficzna: Robert Stadnik

REKLAMA