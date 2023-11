Międzynarodowy Dzień Studenta. Dwa dni wydarzeń

Międzynarodowy Dzień Studentów będzie obchodzony w dniach 16-17 listopada. Fot. Uniwersytet Szczeciński

Międzynarodowy Dzień Studenta obchodzony jest na całym świecie 17 listopada, w celu upamiętnienia studentów czeskich uniwersytetów, którzy zostali zabici lub wysłani do obozów koncentracyjnych przez nazistów w 1939 roku. Dzień ten jest również niepolitycznym świętem wielokulturowości międzynarodowych studentów oraz promocją różnorodności i współpracy między studentami z całego świata.

- Uniwersytet Szczeciński jest dumny ze swojej zróżnicowanej społeczności studenckiej, w której skład wchodzą studenci z ponad 60 krajów - przekazuje uczelnia. - Wierzymy, że studenci zagraniczni dodają energii i bogactwa naszej społeczności kampusowej i jesteśmy zobowiązani do zapewnienia im wspierającego i przyjaznego środowiska. Dlatego też Uniwersytet Szczeciński zorganizował dwudniowe obchody tego święta. Planujemy mnóstwo aktywności i warsztatów dla naszych studentów z całego świata. Zaczynamy od wyjątkowego festiwalu Cultural Potluck Festival, podczas, którego studenci podzielą się wiedzą o swoich kulturowych zwyczajach, przedstawią ciekawostki dotyczące danego kraju oraz pyszne jedzenie, z którego słynie ich ojczyzna.

W programie dwudniowego wydarzenia m.in.: w czwartek 16 listopada: Cultural Potluck Festival (Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania US, ul. Cukrowa 8, godz. 10-14), zawody sportowe turniej roundnetu (hala sportowa US, przy ul. Felczaka 3c (I piętro budynku), godz. 17-20, w piątek: zwiedzanie podziemnego Szczecina – Tour of Szczecin (ul. Krzysztofa Kolumba 2, I tura godz. 12.30; II tura godz. 14), projekcie filmowe (aleja Bohaterów Warszawy 74, godz. 18-22) i impreza integracyjna w Klubie Studenckim Pinokio.

(K)