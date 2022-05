Michał Rusinek w Szczecinie na Nocy Polonistów

@do: pucybut

2022-05-24 08:53:15

Do tej układanki nie zapomnij dodać popierania kandydatury "Szoguna", występy w pewnej radiostacji, czy pisanie książki zrównującej retorykę obecnej władzy do PRL. Przynajmniej wiadomo, jakiego pokroju jest to osoba.