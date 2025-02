Lecimy w kosmos!

Kilka dni temu z członkami polskiej misji kosmicznej spotkał się premier Donald Tusk. Fot. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wiosną pierwsza polska misja technologiczno-naukowa “Ignis” wyruszy na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Członkowie załogi misji AX-4 - której "Ignis" jest polską częścią - przez 16 dni będą prowadzić badania na orbicie.

Lot pierwszego polskiego astronauty w XXI wieku i drugiego w ogóle stanowi zwieńczenie pierwszego etapu rozwoju polskiej działalności kosmosie. Realizowana we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) oraz firmą Axiom Space misja “Ignis” jest polską częścią misji AX-4. Udział Polski w tym przedsięwzięciu to kolejny krok w budowaniu naszego potencjału kosmicznego. W jej ramach przeprowadzonych zostanie 13 eksperymentów naukowych, mających znaczenie dla rozwoju medycyny, biologii, technologii kosmicznych, ale i sztucznej inteligencji.

Eksperymenty prowadzone na orbicie mogą realnie wspierać i uzupełniać te realizowane na ziemi. Wśród zaplanowanych w ramach misji znajdują się badania nad wpływem mikrograwitacji na układ odpornościowy człowieka, rozwój czujników promieniowania kosmicznego czy stabilność nanomateriałów w warunkach kosmicznych.

Jednym z członków załogi misji AX-4 jest Sławosz Uznański-Wiśniewski. Będzie on drugim Polakiem w historii lotów kosmicznych i pierwszym, który spędzi czas na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Wraz z nim wyruszą Amerykanka Peggy Whitson, Węgier Tibor Kapu i Shubhanshu Shukla z Indii. Polak został wybrany do rezerwy astronautów ESA w 2022 roku. Specjalizuje się w inżynierii kosmicznej i systemach odpornych na promieniowanie kosmiczne. Na Międzynarodową Stację Kosmiczną zabierze ze sobą pamiątki związane z Polską i naszymi rodakami, a także tradycyjne polskie pierogi.

- Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, że mogę tutaj być i zabrać polską flagę ze sobą na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Jedna z nich to ta, którą w 1978 roku miał ze sobą generał Hermaszewski, więc jest to kontynuacja tego lotu symbolu. Razem z całą Europą budujemy technologie i pracujemy po to, żeby przywieźć nowe usługi oraz rozwiązania dla ludzi na Ziemi. Myślę, że to jest dopiero początek i nie mogę się doczekać kolejnych kroków - powiedział Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Jak podkreśla Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: "Jego udział w misji to efekt wieloletnich przygotowań oraz doświadczenia zdobytego w międzynarodowych instytucjach badawczych, ale także symbol rosnącej roli Polski w globalnej eksploracji kosmosu".

Kilka dni temu z członkami załogi spotkał się premier Donald Tusk.

- Kosmos to już nie jest tylko gra wyobraźni. Staje się przestrzenią, w której także polskie ambicje będą obecne. Znamy wszyscy to powiedzenie “the sky is the limit”. Dzisiaj możemy powiedzieć “the sky is not the limit” - dla Was i dla naszych polskich ambicji - powiedział szef polskiego rządu.

W ostatnich latach Polska znacząco zwiększyła swoje zaangażowanie w sektor kosmiczny. Znajdujemy się na siódmym miejscu państw, które inwestują najwięcej środków w tym obszarze.

Tylko w 2025 r. nasza składka do Europejskiej Agencji Kosmicznej wyniosła ok. 140 mln zł (33,5 mln euro) w ramach programów obowiązkowych oraz 672 mln zł (160 mln euro) na programy opcjonalne.

(as)