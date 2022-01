Jesteś nastolatkiem i komponujesz? Ta propozycja jest dla ciebie!

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie ogłosiła nabór do czwartego z kolei konkursu talentów z cyklu "EduVirtuoso”. Tym razem zaprasza do udziału młodych kompozytorów w wieku 12-16 lat. Dodatkowo, aby wesprzeć rozwój młodych w zakresie kompozycji, instytucja zaprasza do zgłoszeń na warsztaty kompozytorskie, które odbędą się w "lodowym pałacu" w pierwszym tygodniu ferii w naszym regionie (31 stycznia-4 lutego 2022 roku).

- Tygodniowe warsztaty poprowadzi trójka kompozytorów, zarekomendowanych przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Każdy z uczestników, podczas codziennych, indywidualnych zajęć, będzie miał możliwość skonsultowania z profesjonalistami własnych technik i pomysłów - informuje Rafał Ceglarek, rzecznik prasowy Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie. - Doskonalenie i poszerzenie kompetencji zapewnią też grupowe warsztaty prowadzone przez każdego z kompozytorów, odpowiednio w zakresie technik kompozytorskich, różnych stylistyk, czytania partytur, dyrygentury czy swobodnej improwizacji. Unikalnym elementem warsztatów będzie możliwość uczestnictwa w próbach orkiestry symfonicznej filharmonii w Szczecinie, prowadzonych przez samego dyrektora artystycznego – Rune Bergmanna. Ćwiczenia oparte na fragmentach repertuaru symfonicznego koncertu sprawią, że jak mało kto, uczestnicy będą mogli wniknąć we wszystkie warstwy teoretyczne i praktyczne tego, co w najpiękniejszym budynku Europy najcenniejsze – muzyki symfonicznej.

Laureaci konkursu zaproszeni zostaną do współpracy z kompozytorami, którzy zaaranżują najlepsze sześć kompozycji na orkiestrę. Aranżacje te publiczność usłyszy podczas koncertu 8 maja w filharmonii, gdzie publiczność wybierze zwycięzcę. Poza tym, zwycięski utwór zostanie jednym z muzycznych bohaterów koncertu rodzinnego kolejnego sezonu EduFilharmonii.

Zapisy na warsztaty i zgłoszenia do konkursu są skierowane do młodzieży w wieku od 12 do 16 lat, bez względu na kierunek edukacji i miejsce zamieszkania. Zgłoszenia można przesyłać za pomocą formularza internetowego (dostępnego na stronie internetowej filharmonii). Uwaga! Obowiązują dwa terminy: zgłoszenia na warsztaty kompozytorskie przyjmowane są do 20 stycznia, a do konkursu kompozytorskiego - do 28 lutego br.

