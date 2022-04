Jedna z najważniejszych inwestycji. PUM otworzył Centrum Dydaktyki

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie uroczyście otworzył Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki numer 3 przy ul. Unii Lubelskiej. To jedna z najważniejszych inwestycji najlepszej uczelni w naszym regionie. Odpowiednie kwalifikacje zdobywają tam przyszli farmaceuci.



Obiekt zaprojektowany został od początku do końca pod wymagające potrzeby studentów, począwszy od szatni, przez sale dydaktyczne po strefy relaksu. Wyposażony jest w najnowocześniejszą aparaturę dydaktyczną spełniającą najwyższe standardy badawcze. Przestronne sale ćwiczeń, nowoczesne laboratoria i multimedialna sala wykładowa usytuowane są na dwóch optymalnie skomunikowanych poziomach, do których swobodny dostęp mają również osoby z niepełnosprawnościami. Obiekt jest niemal zintegrowany z zielenią otoczenia, która przenika przez przeszklone korytarze do wnętrz budynku.

– Jestem niezmiernie zadowolony z przebiegu i efektów inwestycji. Ufam, że z takim samym zadowoleniem przyjmą ją nasi studenci i będą cieszyć się z doskonałych warunków do nauki, jakie im stworzyliśmy – mówił prof. Bogusław Machaliński, rektor PUM. - Jestem przekonany, że utworzenie tej nowoczesnej bazy naukowo-badawczej docenią także nasi naukowcy.

Budowa MCD3 została zrealizowana w rok. Inicjatywa rektora PUM spotkała się ze zrozumieniem, pozytywną oceną wniosku i zgodą ministra edukacji i nauki, który przekazał na ten cel dofinansowanie w wysokości ok. 49 mln złotych.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 28 kwietnia 2022 r.

(as)