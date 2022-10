Jak uczyć o operze? By stała się bliższa i zrozumiała dla młodych

Jak rozmawiać z uczniami o teatrze muzycznym i baletowym, czym jest opera i balet w popkulturze, jak w ogóle mówić o muzyce - m.in. tego mogli się dowiedzieć nauczyciele, którzy wzięli udział w warsztatach zorganizowanych dla nich przez Operę na Zamku w Szczecinie. To były pierwsze w tym sezonie artystycznym warsztaty „Opera z klasą”. Pilotażowy projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół średnich z województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości o utrudnionym dostępie do kultury.

Podczas warsztatów chętni nauczyciele z całego regionu mogli dowiedzieć się, czym jest teatr muzyczny, jakie są jego najważniejsze gatunki i ich specyfika, poznać historię i genezę teatru muzycznego i teatru tańca, genezę opery, poznać kluczowe pojęcia: libretto, partytura, orkiestra, chór, rodzaje głosów solowych, aria, recytatyw, dramaturgia muzyczna i teatralna, inscenizacja itp., zaznajomić się z zarysem historycznym z perspektywy epok literackich i historycznych, ale także nauczyć się, jak wprowadzać elementy muzyki klasycznej na swoich lekcjach, jak rozmawiać z uczniami o teatrze muzycznym i baletowym, czym jest opera i balet w popkulturze, jak w ogóle mówić o muzyce. Projekt obejmuje również poznanie teatru od kulis, prezentację fragmentów spektakli i praktyczne ćwiczenia – tworzenie scenariuszy lekcji czy przegląd różnych metod i narzędzi dydaktycznych wspomagających prowadzenie lekcji na temat teatru muzycznego.

- Nauczyciel powinien być przygotowywany do poprowadzenia zajęć z uczniami, uczenia młodzieży obcowania z kulturą wysoką, słuchania muzyki klasycznej i w ten sposób „zdjęcia opery z piedestału elitarności”, by stała się bliższa i bardziej zrozumiała dla młodych ludzi – mówiła prowadząca szkolenie Justyna Rudnicka, doświadczona muzykolog i pedagog.

Po wprowadzeniu uczniów w temat sztuki operowej i tanecznej, nauczyciele przyjadą z nimi na najnowszy balet Opery na Zamku „Mały Książę” w choreografii Lucyny Zwolińskiej.

To kolejny projekt edukacyjny Opery na Zamku w Szczecinie. Najnowszym programem, rozpoczętym we wrześniu 2022 roku, jest program „Spotkania z operą” – warsztaty dotyczące życia i twórczości Stanisława Moniuszki – propozycja dla osób starszych i wykluczonych: podopiecznych ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kultury, a także studentów uniwersytetów III wieku z obszarów zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem kulturowym z terenu województwa zachodniopomorskiego.

