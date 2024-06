Fundacja Eureka zaprasza. Fizyka, biologia, medycyna i psychologia dla sportu

Fundacja Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha zaprasza do udziału w sesji III cyklu „Odkrycia naukowe bliżej społeczeństwa”, która odbędzie się w dniach 17-20 czerwca. Sesja będzie prowadzona zdalnie za pomocą platform internetowych ZOOM i YouTube i nosi tytuł „Fizyka, biologia, medycyna i psychologia dla sportu”.

– Forum będzie się składało z wykładu głównego, wykładu specjalnego, trzech warsztatów tematycznych oraz dyskusji podsumowującej i będzie miało charakter popularny – informują organizatorzy. – Sesja będzie poświęcona sportowi jako złożonemu zagadnieniu aktywności ludzkiej, w którym zespalają się różne dyscypliny nauki, bez znajomości których trudno jest osiągnąć sukces. W ramach sesji zostanie przeprowadzona interdyscyplinarna dyskusja na temat wszystkich tych aspektów sportu. Wiodącą rolę wykładowcy będzie odgrywał prof. dr hab. Adam Kawczyński z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu z Gdańska oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a wspomagać go będą naukowcy z AWFiS w Gdańsku, Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Planowany jest też wykład specjalny dr hab., prof. AWFiS w Gdańsku Dominiki Wilczyńskiej pt. „Szczęście na podium: czy psychologia może prześcignąć przygotowanie fizyczne?”.

W trakcie spotkań warsztatowych odbędą się krótkie pokazy online wykorzystania sił natury w sporcie za pomocą interaktywnych eksponatów Fundacji Eureka.

Dyskusja na poziomie popularnym będzie miała charakter dialogu pomiędzy ekspertami, a uczestnicy będą mogli także wziąć aktywny udział w debacie, zadając pytania poprzez aplikację „chat” na platformach ZOOM oraz YOU TUBE.

Do uczestnictwa poprzez aplikację ZOOM wymagana jest rejestracja poprzez formularz Google. Do uczestnictwa w transmisji zdalnej „live” na YOU TUBE należy podłączyć się w trakcie sesji poprzez link: https://www.youtube.com/FundacjaEureka

