Finał 6. edycji programu ambasadorskiego. Grupa Azoty pracodawcą z wyboru

Ambasadorami największych spółek Grupy Azoty byli studenci i doktoranci. Fot. Grupa Azoty

Prezentacje w szkołach średnich i na uczelniach, organizowanie konkursów chemicznych dla młodzieży oraz promowanie w mediach społecznościowych pracy w branży chemicznej – tym między innymi zajmowali się przez ostatnie sześć miesięcy ambasadorzy marki Grupa Azoty. W siedzibie firmy w Warszawie odbyło się podsumowanie projektu, przebiegającego pod hasłem „Grupa Azoty pracodawcą z wyboru”.

Ambasadorami największych spółek Grupy Kapitałowej było sześć osób, studentów i doktorantów: Karolina Kadela z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Karolina Zawadzińska z Politechniki Krakowskiej – reprezentujący Grupę Azoty SA Tarnów, Ewelina Konarska Michalczyk z Uniwersytetu Szczecińskiego i Malwina Niedźwiedź

z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – wybrane przez Grupę Azoty Police, Adam Gołębiewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – reprezentujący Grupę Azoty Puławy oraz Michał Naszkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego – wybrany przez Grupę Azoty Kędzierzyn.

– Projekt w stu procentach spełnił moje oczekiwania, jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Grupą Azoty – podkreśla Karolina Zawadzińska, ambasadorka marki Grupa Azoty. – Sporo dowiedziałam się o specyfice tej branży, z którą planuję związać swoją dalszą karierę. Na spotkaniach z uczniami szkół średnich przekonywałam, że zawodem przyszłości obok np. lekarza czy prawnika, jest właśnie praca w przemyśle chemicznym, w tym zwłaszcza w Grupie Azoty – jednym z europejskich liderów branży nawozowo-chemicznej.

W tym roku ambasadorzy marki Grupy Azoty zaangażowali się m.in. w promowanie Akademii Wodorowej powstałej przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym i prezentowali wodór jako potencjalne paliwo przyszłości.

– Już po raz szósty zaprosiliśmy do współpracy środowisko akademickie w ramach programu „Ambasador Marki Grupa Azoty” – mówi Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty SA. – W ten sposób wyszukujemy utalentowanych studentów, doktorantów, którzy w niedalekiej przyszłości mogą dołączyć do naszego zespołu, do tej „sztafety pokoleń”, tworzącej od ponad 95 lat siłę Grupy Azoty.

Ambasadorzy marki Grupa Azoty w roku akademickim 2022/2023 prowadzili między innymi stoiska informacyjne o programie ambasadorskim na studenckich targach pracy, sympozjach i współorganizowali wycieczki i prezentacje w fabrykach Grupy Azoty. Wzięli także udział w szkoleniu z druku 3D w Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy Azoty w Tarnowie.



(ek)