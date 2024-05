Egzamin ósmoklasisty. Język polski już za nimi, a w środę czeka matematyka

Fot. Dariusz Gorajski

Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych we wtorek 14 maja o godz. 9 rozpoczęli trzydniowy egzamin. Zaczęli od języka polskiego, dzisiaj matematyka, a w czwartek język obcy. W Szczecinie egzamin zdaje 2300 uczniów.

W Szkole Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców we wtorek brało w nim udział 33 uczniów z klas obu klas ósmych. Egzamin z języka polskiego rozpoczął się zgodnie z planem o godzinie 9. Trwał łącznie 120 minut, jednak części zdających przysługiwał w tej szkole czas wydłużony do 180 minut. Dodatkową godzinę zyskali uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z tej możliwości w SP-63 skorzystało 10 dzieci.

O godzinie 10.40 z sali wyszedł pierwszy uczeń Kacper Filipiak z klasy 8b. Pytamy, jak poszło. W odpowiedzi słyszymy, że było łatwiej niż na próbnym teście:

– Wybrałem rozprawkę, której tematem był „Mały Książę” - relacjonował Kacper. Zapytany o dalsze plany na przyszłość stwierdził, że zamierza się uczyć w samochodówce i zostać kierowcą autobusu.

Po Kacprze szkołę opuszcza Ola Kęska z klasy 8a.

– Pisałam rozprawkę na temat „czy warto pomagać innym”. Po skończeniu szkoły podstawowej zamierza kontynuować naukę w prywatnym licem - mówiła.

Również z klasy 8a są kolejni uczniowie. To Oskar i Maksym. Oskar chce się dalej uczyć w XII Liceum Ogólnokształcące mieszczącym się przy ul. Małopolskiej 22. Maksym zamierza złożyć dokumenty w Technikum Informatycznym przy ul. Mazowieckiej. Obaj oceniają egzamin jako dość łatwy.

Z klasy 8a jest również Oliwia Korzeniowska. Egzamin nie wydawał jej się trudnym. Chce się uczyć w technikum o profilu organizacja i zarządzanie.

Natalia Stolarczyk chodzi również do klasy 8a. Po wakacjach zamierza uczyć się w technikum. Jej koleżanka, Oliwia Syroczyńska z 8B, już wie, że chce być fryzjerką.

W środę 15 maja odbędzie się egzamin z matematyki. W trzecim dniu, 16 maja, będzie egzamin z języka obcego nowożytnego, tj. angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego lub włoskiego.

- W naszej szkole uczniowie przystąpią zgodnie ze swoim wyborem tylko do egzaminu z języka angielskiego - mówi Joanna Połeć-Trusiuk, dyrektorka SP 63. - Jeśli chodzi o ocenę trudności egzaminu z języka polskiego, to w ogólnej opinii nie był on zbyt trudny.

Uczniowie, którzy ze względów losowych lub zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do testów w terminie głównym, będą zdawać egzaminy w terminach dodatkowych: 10 czerwca (poniedziałek) o godz. 9 – język polski, 11 czerwca (wtorek), o godz. 9 – matematyka oraz 12 czerwca (środa), o godz. 9 – język obcy nowożytny. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 poznamy dopiero 3 lipca.©℗

Krzysztof ŻURAWSKI

Film: Piotr Sikora