Dwie szczecińskie szkoły wysoko w Rankingu "Perspektyw"

Technikum Organizacji i Zarządzania stawia na praktyczny i ogólny rozwój uczniów. Dba o wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, prowadzi diagnozy kształcenia, wysyła uczniów na olimpiady. Fot. Agata JANKOWSKA

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie ponownie znalazło się w na trzecim miejscu w ważnym, publikowanym każdego roku Rankingu „Perspektyw”. To jednak nie koniec wyróżnień dla szczecińskiej edukacji - w rankingu najlepszych techników na trzeciej pozycji uplasowało się Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Tak wysoka pozycja wśród setek polskich szkół świadczy o wysokim poziomie placówek i skutecznym podejściu do sposobów nauczania.



Tegoroczny Ranking "Perspektyw" to już 26. zestawienie. Uznawany jest za jeden z najważniejszych wskaźników poziomu polskich szkół średnich. XIII LO znajduje się na podium już od 25 lat. Dodajmy, że szkoła triumfuje jednocześnie w rankingu szkół olimpijskich - tym razem na drugim miejscu.



– Z całą pewnością to ogromny powód do dumy dla całego Szczecina. XIII Liceum Ogólnokształcące od lat wyznacza najwyższe standardy jakości w edukacji, a ćwierć wieku obecności w czołówce Rankingu Perspektyw jest najlepszym dowodem konsekwencji, profesjonalizmu i zaangażowania całej społeczności szkolnej – komentuje prezydent Piotr Krzystek.



Oprócz XIII Liceum Ogólnokształcącego w tegorocznym zestawieniu najlepszych liceów ogólnokształcących znalazły się również: II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I (79. miejsce) oraz V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka (94. miejsce i awans ze 118. miejsca w 2025 roku).



Przygotowując Ranking Liceów Ogólnokształcących 2026 komisja brała pod uwagę takie czynniki, jak: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc.) oraz sukcesy w olimpiadach (25 proc.). Ponadto, w tej kategorii uwzględnia się także osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.



Zmianie uległy kryteria Rankingu Techników 2026 - autorzy zestawienia zwiększyli o 5 procent wagę kryterium „egzaminy zawodowe” kosztem wagi „wyniki matury z przedmiotów dodatkowych”, co oznacza, że o pozycji szkoły decydowały: sukcesy szkoły w olimpiadach (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (25 proc.) oraz wyniki egzaminu zawodowego (35 proc.).



W tym roku na trzecim miejscu w rankingu ogólnym techników znalazło się Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie - to awans o 4 miejsca w porównaniu z zeszłorocznym zestawieniem.

- Jesteśmy co roku coraz wyżej w Rankingu "Perspektyw", a to dla nas bardzo ważne, ponieważ wysoka pozycja szkoły to ogromny motywator dla naszych uczniów. Ponadto sprawia, że mamy coraz lepszych kandydatów w procesie rekrutacji, z dobrymi wynikami - mówi Joanna Rygielska-Barwacz, wicedyrektor TOiZ. ©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim" i eKurierze z 14.01.2026 r.



Agata Jankowska

