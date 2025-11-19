Dwanaście uczelni pogranicza Polski i Niemiec łączy siły

Sygnatariusze uczelnianego sojuszu spotkali się na Uniwersytecie w Greifswaldzie. Fot. Uniwersytet Szczeciński

Podczas spotkania na Uniwersytecie w Greifswaldzie, które odbyło się 17 listopada, dwanaście szkół wyższych podpisało wspólną deklarację utworzenia sieci współpracy uczelni polsko-niemieckiego pogranicza na terenie Pomorza Zachodniego, Meklemburgii Pomorza Przedniego i Brandenburgii. Stronę polską reprezentują w niej uczelnie ze Szczecina i Koszalina.

Ma być to kolejny etap zapoczątkowanego w 2024 r. w Uniwersytecie Szczecińskim procesu współpracy między uczelniami działającymi w regionach po obu stronach granicy. Szkoły wyższe zapowiedziały, że w nadchodzących latach planują rozwijanie nowych programów badawczych, projektów mobilnych i działań międzyregionalnych, które mają odpowiadać na potrzeby zmieniającej się Europy i regionów pogranicznych.

- Sojusz uniwersytetów regionu Pomerania będzie promował zrównoważony rozwój regionu oraz wzmacniał wymianę między badaczami i studentami z uczelni obu państw - podkreśla Agnieszka Lizak, rzecznik prasowy Uniwersytetu Szczecińskiego.

Na liście sygnatariuszy deklaracji znalazły się: Akademia Sztuki w Szczecinie, Uniwersytet Muzyki i Teatru w Rostocku, Uniwersytet Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Neubrandenburgu, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Stralsundzie, Politechnika Koszalińska, Politechnika Morska w Szczecinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet w Greifswaldzie, Uniwersytet w Rostocku, Uniwersytet Szczeciński i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Spotkania członków naukowego sojuszu będą się odbywać corocznie w formule rotacyjnej, co oznacza, że gospodarzem każdej kolejnej narady będzie inna uczelnia. Ma to pozwolić na stałe monitorowanie postępów i weryfikację realizacji uzgodnionych celów oraz ocenę jakości wspólnych działań obejmujących kursy, wymiany i projekty badawcze.

