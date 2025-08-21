Dom dla studenta. Ostatnie chwile naboru

szczecińskie TBS zbiera wnioski w programie Dom dla studenta. Fot. URZĄD MIASTA SZCZECIN

Jeszcze tylko dziś (środa) do godziny 15.00 studenci szczecińskich uczelni mogą składać wnioski w programie „Dom dla studenta”. W tym roku TBS zapewni 38 miejsc, z czego 14 miejsc w pokojach dwuosobowych i aż 24 miejsca w pokojach jednoosobowych.

Wnioski w ramach programu mogą składać studenci szczecińskich uczelni pochodzący spoza Szczecina. Należy je składać wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@stbs.pl lub osobiście w biurze Szczecińskiego TBS przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45/U2. nabór rozpoczął się 18 sierpnia 2025 r. i trwa do dziś (20 sierpnia 2025 r.) do godz. 15.00.

Oferowane mieszkania są w pełni wyposażone oraz położone w ścisłym centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie szczecińskich uczelni. O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwzględnieniem kolejności złożenia wniosków pierwszeństwo zakwalifikowania do Programu przysługiwać będzie wychowankom pieczy zastępczej oraz wnioskodawcom z rodzin o niskich dochodach.

Najemca w dniu zawarcia umowy musi spełniać określone warunki. Przede wszystkim musi być studentem szczecińskiej uczelni, wnioskodawca nie posiada też tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Szczecin, ma niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe. Jego dochód nie przekracza górnych progów dochodowych określonych w przepisach regulujących zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym Spółki, których średniomiesięczny dochód za okres trzech ostatnich miesięcy i za rok 2024 nie przekracza kwoty 9220,76 zł. Student musi potwierdzić też, że nie zamieszkiwał dotychczas w lokalu wynajmowanym w ramach Programu albo okres niezamieszkiwania w takim lokalu jest dłuższy niż 6 miesięcy. Więcej o warunkach naboru, lokalizacji mieszkań oraz wysokości opłat w poszczególnych lokalizacjach można przeczytać na stronie internetowej STBS (www.stbs.pl)

(K)