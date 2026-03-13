Debatowali o Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim

Prezydent Piotr Krzystek zachęcał młodzież do wzięcia udziału w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim. Był także gościem debaty. Fot. Agata JANKOWSKA

O tym, jak ważny jest udział szkół w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim oraz w jaki sposób młodzież angażuje się w działania prospołeczne i proobywatelskie debatowali w czwartek (12 marca) przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta wraz z przedstawicielami władz Szczecina – prezydentem Piotrem Krzystkiem i radnym Stanisławem Kaupem. Okazją do debaty w Domu Kultury Słowianin był nabór wniosków do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – finansowego wsparcia, które umożliwi 34 szczecińskim szkołom ponadpodstawowym zakup lub sfinansowanie określonych potrzeb.

Wydarzenie zorganizowała Młodzieżowa Rada Miasta. Na debatę zaproszono młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz prezydenta miasta, który zachęcał do wzięcia udziału w MBO.

– Młodzieżowy Budżet Obywatelski jest przeniesieniem rozwiązań ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego do szkół ponadpodstawowych naszego miasta. Młodzież może przeprowadzić różne projekty dotyczące ich szkoły, zachęcać do głosowania, namawiać koleżanki i kolegów do tego, żeby podjęli wyzwanie i oddali swój głos. Dzięki temu w szkołach pojawiają się różne inicjatywy, drobne inwestycje, projekty, które służą szkolnej społeczności i poprawiają jakość funkcjonowania w szkole, dają różne możliwości rozwijania aktywności czy wreszcie służą tylko i wyłącznie wypoczynkowi – powiedział Piotr Krzystek.

Głosowanie w MBO odbędzie się w dniach 23-25 marca. Każda szkoła ma do wykorzystania 8 tys. zł na swoje projekty.

Czy Młodzieżowy Budżet Obywatelski ma sens?

– Zdecydowanie ma sens, dlatego też się angażujemy w promocję MBO, żeby jak najwięcej osób o tym wiedziało i mogło z niego skorzystać. To jest niesamowita możliwość dla obywateli, żeby realnie wpływać na swoje środowisko. Niestety często jest tak, że uczniowie nie mają świadomości albo myślą, że to jest skomplikowana sprawa. W niektórych szkołach tych wniosków jest mniej, ale w niektórych naprawdę bardzo dużo. Staramy się jak najszerzej to promować wśród młodych osób. To jest 8 tysięcy zł od tego roku – to już jest naprawdę kwota, za którą można coś kupić. W mojej szkole na przykład dzięki budżetowi powstał radiowęzeł, poidełka czy doposażenie dla szkolnego zespołu. To są naprawdę rzeczy, których czasami brakuje w szkołach – tłumaczy Alicja Barabanow, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin.

Debata w DK Słowianin składała się z dwóch paneli. Pierwszy dotyczył idei i doświadczeń związanych z MBO w szkołach, drugi – partycypacji społecznej w praktyce, zaangażowania i odpowiedzialności.

– Miasto to my – udział mieszkańców jest ważny. Dlatego powstał Szczeciński Budżet Obywatelski. Młodzieżowy Budżet Obywatelski daje wam poczucie sprawozdawczości w szkole – w przestrzeni, która jest waszym drugim domem – mówił prezydent Krzystek podczas debaty. – Młodzieżowy Budżet Obywatelski uczy odpowiedzialności i zachęca do aktywności w mieście. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za miasto.

Radny Stanisław Kaup zauważył, że udział w MBO to start do partycypacji w kolejnych wydarzeniach o charakterze obywatelskim i społecznym:

– Widzimy, że dzięki MBO te pomysły są wcielane w życie. Czemu potem nie korzystać z SBO, to wyższy poziom konkurencji? Kolejny krok to start w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta, w samorządzie uczniowskim, samorządzie studenckim, potem może działalność samorządowa. Te zdobywane przez lata doświadczenia dają motywację, żeby zmieniać świat na lepsze.

O swoich doświadczeniach z zaangażowaniem młodych opowiedział Miłosz Łazowski, przedstawiciel młodzieży.

– Wśród młodych ludzi świadomość obywatelska kuleje. Młodzieżowy Budżet Obywatelski uczy udziału w głosowaniu, a dorośli nie dają nam tutaj dobrego przykładu – powiedział.

Inne zdanie o aktywności młodych ma Alicja Barabanow.

– Stwierdzenie, że młode osoby się nie angażują w obecnych czasach, jest nieprawdziwe, bo młodzi naprawdę są aktywni, chcą działać, mają wartości i chcą je prezentować światu – powiedziała w rozmowie z „Kurierem Szczecińskim”. – Taką pierwszą formą aktywności społecznej czy obywatelskiej jest samorząd uczniowski, wtedy młody człowiek uczy się pierwszych umiejętności organizacji, współpracy w grupie. To otwiera wiele drzwi, bo samorządy uczniowskie uczestniczą w różnych wydarzeniach.

Bycie członkiem Młodzieżowej Rady Miasta daje spore możliwości – jak między innymi organizację i udział w tego typu debatach. To także wstęp do czegoś większego – do zaangażowania w sprawy miasta czy kariery politycznej. ©℗

Agata JANKOWSKA

