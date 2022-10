Bieg Akademicki odbędzie się w czwartek (20 października) w Szczecinie. Organizatorzy zapraszają chętnych studentów i pracowników uczelni do zmierzenia się na dystansie 3 km. Zbiórka na parkingu Kąpieliska Arkonka.

Od godz. 11 w Miasteczku Naukowym będzie można poddać się badaniom i sprawdzić do jakiego rodzaju sportu uczestnicy są predysponowani. Bieg będzie przebiegał w 2 turach: I o godz. 13, II – o godz. 14. Organizatorem jest Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia US, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej US, Studium WF US, Uniwersytet Szczeciński. Link do zapisów: https://b4sportonline.pl/bieg_akademicki_szczecin/

(K)