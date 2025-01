Auschwitz - symbol terroru i Zagłady. W czwartek w Przystanku Historia

„Auschwitz – symbol terroru i Zagłady” - takie spotkanie odbędzie się w szczecińskim Przystanku Historia przy Bramie Portowej w czwartek (30 stycznia) o godz. 17.30. Gośćmi będą dr Piotr Setkiewicz, kierownik Centrum Badań Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, oraz dr Wojciech Wichert ze szczecińskiego IPN-u.

27 stycznia 2025 r. obchodziliśmy 80. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, a co roku tego dnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Obóz Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Szoa. Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy. Bezpośrednim powodem utworzenia obozu była powiększająca się liczba aresztowanych masowo Polaków i przepełnienie istniejących więzień. Pierwszy transport Polaków dotarł do KL Auschwitz 14 czerwca 1940 r. z więzienia w Tarnowie. Początkowo miał to być kolejny z obozów koncentracyjnych, tworzonych przez nazistów już od początku lat trzydziestych. Funkcję tę Auschwitz spełniał przez cały okres swego istnienia, także gdy - od 1942 r. - stał się równocześnie jednym z ośrodków „Endlösung der Judenfrage” (ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej) – nazistowskiego planu wymordowania Żydów zamieszkujących okupowane przez III Rzeszę tereny.

(as)