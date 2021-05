Akademia Morska otwiera drzwi w starym stylu. Normalność wraca na uczelnie

Akademia Morska w Szczecinie w czwartek (20 maja) wystartowała z cyklem Dni Otwartych. Co ważne - nie było to wydarzenie online, ale spotkanie na żywo, twarzą w twarz. To znak, że i na uczelniach wraca przedpandemiczna normalność.

- Czekaliśmy na to od października - i nareszcie jest - cieszy się Weronika Gocłowska, rzecznik prasowy AM. - Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studiowaniem w Akademii Morskiej na cykl czwartkowych spotkań, dni otwartych "nieonlajn". Co czwartek, z wyjątkiem świątecznego czwartku 3 czerwca, zapraszamy zainteresowanych maturzystów, by zapoznali się z ofertami i możliwościami poszczególnych wydziałów. Na pierwszy ogień rzucamy Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu.

Potencjalni przyszli studenci AM spotkali się z przedstawicielami uczelni na Wałach Chrobrego, przed głównym budynkiem uczelni, oraz na osiedlu akademickim przy ul. Henryka Pobożne. Czekała na nich kawa - ale także konkursy, zwiedzenie pomieszczeń AM. Mogli bliżej się przyjrzeć temu, jak działają różne urządzenia, którymi zajmują się naukowcy AM, między innymi drony.

Na Wydziale Inżynieryjno - Ekonomicznym Transportu realizowane są cztery kierunki: logistyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie (licencjat)

Rozkład jazdy w pozostałe czwartki jest następujący: 27 maja - Wydział Nawigacyjny, 10 czerwca - Wydział Mechaniczny, 17 czerwca - Wydział Informatyki i Telekomunikacji, 24 czerwca - Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki. ©℗

(as)