Ach te tornistry… Do szkoły bez niepotrzebnego ciężaru

Zbyt ciężki tornister wymusza nieprawidłową postawę ucznia – wpływa na pochylanie się sylwetki do przodu, boleśnie napina mięśnie pleców, wpływa na bóle bioder i kolan. Trzeba więc dbać o jego zawartość. Fot. Dariusz GORAJSKI

Prawie dwa miesiące temu uczniowie powrócili do szkolnych ławek. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie jak co roku zwraca uwagę, by zadbać o zawartość ich plecaków i tornistrów – nadmierne obciążenie kręgosłupa dotyczy większości dzieci, stając się jedną z przyczyn wad postawy w wieku szkolnym.

W tym okresie następuje intensywny wzrost dzieci, w związku z czym jest to pierwszy krytyczny okres dla formowania się postawy ciała ucznia. Zbyt ciężki tornister wymusza nieprawidłową postawę ucznia – wpływa na pochylanie się sylwetki do przodu – garbienie się, boleśnie napina mięśnie pleców, wpływa na bóle bioder i kolan oraz w okolicach karku, a także może powodować niechęć w uczęszczaniu ucznia do szkoły.

WSSE przypomina: ciężar tornistra nie powinien przekraczać 10 do 15 proc. masy ciała ucznia, tornister szkolny powinien mieć odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców, równe, szerokie szelki. Długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie, jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców. Powinien posiadać dodatkowe zapięcie spinające szelki tornistra z przodu klatki piersiowej. Należy go nosić na obu ramionach, po to, aby zapobiec asymetrii mięśniowej (mięśnie mocniej obciążone rozwiną się bardziej, a nieużywane mniej). Uczniowie nie powinni zabierać do szkoły zbędnych rzeczy, które dodatkowo zwiększają ciężar plecaka szkolnego, przedmioty w tornistrze należy rozłożyć symetrycznie, cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej.

Dobrym wyborem są tornistry na kółkach, jednak należy pamiętać, że plecaki na kółkach nadal muszą być przenoszone po schodach i mogą być trudne do ciągnięcia po nierównościach terenu. Ważnym elementem zapobiegania noszeniu zbyt ciężkich tornistrów jest zapewnienie uczniom w szkole lub placówce miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.

(K)