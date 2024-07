Zamek na wakacyjne soboty

Fot. mat. organizatora

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza na cykl spektakli teatralnych dla dzieci. Można je oglądać w wakacyjne soboty o godzinie 11 na Dużym Dziedzińcu.

Co w repertuarze?

13 lipca „Bajka” Jana Brzechwy. Któż z nas nie zna choćby jednego wiersza Jana Brzechwy? Całe pokolenia wychowały się na takich utworach jak „Żuraw i czapla”, „Na straganie” czy „Samochwała”. Do dziś dzieci śpiewają piosenki o „Kaczce Dziwaczce” i tajemniczych „Wyspach Bergamutach”. Pełen humoru spektakl oparty jest właśnie na tych najbardziej znanych i nadal aktualnych wierszach. Spektakl przeniesie widzów w świat wierszy, przypominając czasy dzieciństwa.

17 sierpnia „Pchła Szachrajka” – spektakl na podstawie tekstu autorstwa Jana Brzechwy o pchle, która jest mistrzynią w robieniu psot. Dowcipna i pełna zwrotów akcji opowieść, która zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych.

24 sierpnia „Czerwony Kapturek” – opowieść o rezolutnej dziewczynce, która wędrując przez las do swej babci, zbytnio zaufała pewnemu wilkowi.

31 sierpnia „Jaś i Małgosia” – opowieść o leśnych perypetiach dzieci pewnego drwala, które z niepohamowanej miłości do słodyczy trafiają w ręce groźnej Baby Jagi, a ta po pewnym czasie, okazuje się… magazynierem w fabryce czekolady! Jak to możliwe i co z tego wynikło?

Bilety: 15 zł (dziecko) i 25 zł (opiekun). Dostępne online na stronie: https://bilety.zamek.szczecin.pl/MSI/mvc/pl

(rox)