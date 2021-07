Zakaz wjazdu do Rewala od strony Trzęsacza

Już od początku sezonu letniego kierowcy jadący drogą wojewódzką nr 102 z Trzęsacza w stronę Rewala nie mają prawa skręcić w lewo u zbiegu ul. Kamieńskiej z Saperską, która prowadzi do centrum wsi.

Zakaz jest sezonowy (żółte linie na jezdni) i być może niektórym się nie spodoba, ale jego intencją było udrożnienie ruchu w tym rejonie naszego Wybrzeża.

Bywają takie dni, jak wymiana turnusów czy też załamanie pogodowe, kiedy zaczyna się wzmożony ruch wczasowiczów, którzy stawali na światłach i czekali na moment, kiedy będzie można skręcić w lewo i wjechać do centrum Rewala. Blokowali przejazd jadącym za nimi pojazdom, które traciły czas w sztucznym korku. Teraz to się zmieniło i chcąc wjechać do centrum Rewala, musimy przejechać kilkaset metrów dalej i zawrócić na rondzie, by wjechać do Rewala. „Kurier” już kilka lat temu postulował tę zmianę, która została wprowadzona i ułatwi przejazd przez „102”.

Tekst i fot. M. KWIATKOWSKI