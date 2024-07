Zachwyćmy się ponownie "Mrocznym Rycerzem"

Wspierany przez porucznika Jima Gordona oraz nowego, wiedzionego poczuciem misji prokuratora okręgowego Harveya Denta, Batman wypowiada wojnę zorganizowanej przestępczości w Gotham City, z którą tym razem zamierza rozprawić się ostatecznie. Ten triumwirat początkowo odnosi sukcesy, wkrótce jednak staje bezradny wobec wschodzącej “gwiazdy” arcymistrza zbrodni znanego jako Joker, który pogrąża Gotham w morzu anarchii, sprawiając, że Batman zbliża się niebezpiecznie do cienkiej linii dzielącej bohatera od samozwańczego i bezwzględnego egzekutora sprawiedliwości.

"Mroczny Rycerz" reżysera wizjonera Christophera Nolana to zdecydowanie najlepszy film o Batmanie i jeden z najlepszych filmów w historii kina. Ma wiele warstw. Sprawdza się jako znakomite kino sensacyjne - surowe, realistyczne, nie nadużywające efektów specjalnych, ze znakomitym tempem i scenami akcji, które przeszły do historii popkultury, nawiązujące do takich hitów jak "Gorączka". To jeden z tych obrazów, które od początku do końca ogląda się, siedząc w napięciu na brzegu kinowego fotela. "Mroczny Rycerz" jest też popisem aktorskim Hetha Ledgera, który wcielił się w postać Jokera, psychopatę terroryzującego Gotham City w imię swojej wysoce oryginalnej filozofii. Joker wręcz rozsadza ekran za każdym razem, gdy pojawia się w kadrze. Film sprawdza się również jako kino społeczne, badające takie tematy jak sprawiedliwa przemoc, odpowiedzialność władzy za społeczeństwo, konserwatyzm. Jest drugą częścią trylogii Nolana, które tworzą jeszcze "Batman: Początek" oraz "Mroczny rycerz powstaje".

A teraz "Mrocznego Rycerza" znowu możemy obejrzeć na kinowym ekranie. W sobotę o g. 21.30 w Domu Kultury "Krzemień.

(as)