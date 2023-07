Za co kochamy Szczecin?

Wystawa „Za co kochamy Szczecin?” to wybór zdjęć autorstwa 13 twórców. Fot. Kostia Anufriew

Fundacja #Thebestofszczecin i STF Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne zapraszają do oglądania nowej wystawy w Galerii Handlowej Turzyn – „Za co kochamy Szczecin?”.

Każdy na to pytanie odpowie inaczej: dla jednych będzie to zapach wiosennych krokusów, dla drugich smak pasztecików, dla innych unoszący się w powietrzu aromat czekolady na bulwarach. Ewa Cudnik, kuratorka nowej wystawy w Galerii Balustrada, jest miłośniczką Szczecina na fotografii i od lat kolekcjonuje te najpiękniejsze. W ramach prowadzonego przez siebie instagramowego konta @Thebestofszczecin odszukuje najlepsze kadry z naszego miasta i dzieli się nimi dalej.

Wystawa „Za co kochamy Szczecin?” to wybór zdjęć autorstwa 13 twórców: Damiana Róża, Doroty Dobrowolskiej, Przemysława Budziaka, Marka Tondryka, Damiana Letmańskiego, Joanny Kaźmierczak, Jerzego Prochenko, Mateusza Sielickiego, Kostii Anufriewa, Brygidy Gębki, Przemysława Krzyżanowskiego, Bartosza Grzegoleca i Anny Bury. Są to prace wyjątkowe nie tylko dlatego, że zyskały uznanie obserwatorów Instagrama, ale także z powodu okoliczności, w jakich powstały. Są tu długo wyczekiwane kadry, które fotograf planował miesiącami, starannie przygotowując się doosiągnięcia finalnego efektu swojej pracy. Są też zdjęcia, które powstały w wyniku splotu zdarzeń – obecności we właściwym miejscu i czasie, w spektakularnych warunkach pogodowych.

Takie spontaniczne migawki, w połączeniu z możliwościami, jakie niesie technologia XXI wieku, pozwalają każdemu stać się częścią społeczności #Thebestofszczecin. Dlatego Ewa Cudnik – założycielka Fundacji Thebestofszczecin zaprasza wszystkich chętnych na plenery fotograficzne. Organizowane są w ciekawych lokalizacjach, a ich celem poza walorami edukacyjnymi, jest ukazanie mieszkańcom Szczecina od innej, nieznanej strony.

Wystawa jest dostępna od dzisiaj (3 lipca) w Galerii Balustrada na 1 piętrze Galerii Handlowej Turzyn przy al. Bohaterów Warszawy 42. O g. 18.30 nieformalne otwarcie – na miejscu będzie można się spotkać z Ewą Cudnik, a także twórcami zdjęć. Wstęp wolny. (K)