Wybierzmy się! (30.08 - 4.09.2024 r.)

Katedra kamieńska to nie tylko niezwykle ważne miejsce związane z historią Pomorza i chrześcijaństwa, miejsce kultu, ale również dzięki Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Organowej i Kameralnej - wspaniała sala koncertowa. Na zdjęciu: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki oraz Zespół Wokalistów „Camerata Nova” w trakcie wykonania „Mszy Koronacyjnej” Wolfganga Amadeusza Mozarta w kamieńskiej katedrze. Fot. Błażej BUBNOWICZ

30.08 - Kamień Pomorski, katedra, g. 18., Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, koncert współfinansowany przez Gminę Kamień Pomorski, wykonawcy: Józef Serafin – organy, Orkiestra Kameralna z Prenzlau, Marzena Michałowska – sopran, Aiko Ogata – skrzypce, Jakub Rabizo – skrzypce, Dawid Głogowski – trąbka, Eugeniusz Kus – dyrygent. W programie: Johann Sebastian Bach (1685–1750) Fantazja i fuga g-moll BWV 542 wyk. J. Serafin; Antonio Vivaldi (1678–1741), Concerto grosso a-moll na dwoje skrzypiec i smyczki op. 3 nr 8 RV 522:Allegro Larghetto e spiritoso Allegro wyk. A. Ogata A. Łukaszkiewicz Orkiestra E. Kus; Georg Friedrich Händel (1685–1759) Aria Let the Bright Seraphim z oratorium Samson HWV 57 wyk. M. Michałowska D. Głogowski Orkiestra E. Kus; César Franck (1822–1890) Chorał h-moll nr 2 FWV 39 wyk. J. Serafin Jehan Alain (1911–1940) Litanie JA 119 wyk. J. Serafin; Georg Friedrich Händel (1685–1759) Aria Da tempeste il legno infranto z opery Giulio Cesare, HWU 17 wyk. M. Michałowska, D. Głogowski Orkiestra E. Kus; Henry Purcell (1659–1695) Sonata na trąbkę D-dur Z 850: Allegro Adagio Allegro D. Głogowski Orkiestra E. Kus; Johann Sebastian Bach (1685–1750) Kantata Jauchzet Gott in allen Landen BWV 51 (fragm.): Sei Lob und Preis mit Ehren Alleluja, wyk. M. Michałowska, D. Głogowski, Orkiestra E. Kus

30.08 Recz, Noc Poetów. Fundacja wspierania kultury "Noc Poetów" oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu zapraszają na XIV już spotkanie Nocy Poetów, które odbędzie się w Domu Kultury. Spotkanie cieszące się ogromnym zainteresowaniem twórców z całej Polski rozpocznie się o g. 18. Tradycyjnie już poeci sami będą prezentować swoje utwory.

Nocy Poetów towarzyszyć będzie "palenie debiutów", na którym zaprezentowane zostaną między innymi dwa tomiki wierszy, Eugenii Karczewskiej pod tytułem "Podatek od życia" oraz Tomasza Czajkowskiego zatytułowany "Krokodyl w głowie i inne wiersze". Na spotkaniu miłośników poezji nie zabraknie też gościa specjalnego, którym tym razem będzie Andrzej Rosiewicz.

01.09 - Dziwnów, X Edycja Dziwnowskiej Ligi Biegowej, bieg na dystansie 5000 m

04.09 - Szczecin, Klub XIII Muz, g. 17. Podwójna albo wspólna wystawa Ewy Lidii i Marii Kulbackiej. Pierwsza z autorek zajmuje sie fotografią, druga - grafiką. Ciekawe "Poszukiwania", niebanalne, intrygujące "Fragmenty" (takie tytuły noszą te dwie prezentacje). Maria Kulbacka - jak sama mówi - tworzy swoiste "rysunki terapeutyczne". Świat jest piękny, wystarczy spojrzeć przed siebie... Wystarczy kreska, by zacząć podróż w głąb, a może i dalej, poza siebie. Nie mniej interesujące są fotografie Ewy Lidii. Warto się o tym przekonać osobiście.