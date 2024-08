Wybierzmy się! (12-29.08)

„Losu dwoistość”. Koncert Rafała Olbrychskiego. Koncert, który łączy dwie strony artystycznej działalności Rafała Olbrychskiego – tę bardziej literacką i nastrojową z tą bardziej dziką i rockową, w jedną spójną formę recitalu. Fot. archiwum

12.08 – Dziwnów, Plenerowe 13.08 – Janowo, Lena Ledoff – Chopin+, g. 18.30

13.08 – Janowo, Patrycja Zywert-Szypka – „Kalina” – monodram muzyczny, g. 20.15

14.08 – Janowo, Lena Ledoff – Chopin+, g. 18.30

14.08 – Janowo, Olga Bończyk – „Piosenki z klasą”, Energetyczny i niezwykle subtelnie ułożony koncert z piosenkami, które Olga Bończyk chciała zaśpiewać już od dziecka. g. 20.15

15.08 – Janowo, Lena Ledoff – Chopin+, g. 18.30

15.08 – Janowo, Patrycja Zywert-Szypka – „Piaf” – monodram muzyczny, g. 20.15

16.08 – Janowo, „Impro na żądanie” – Teatr Komedii Impro, g. 20.15

16.08 – Kamień Pomorski, katedra, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej,g. 19., Wykonawcy: Adam Tański – organy, Magdalena Kulig – mezzosopran, Kwartet Waltorni „Hornet Quartet”: Gabriel Czopka, Michał Szczerba, Łukasz Łacny, Piotr Kowalski. W programie: Johann Sebastian Bach (1685–1750), 4 preludia chorałowe z 6 preludiów schüblerowskich:Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645, Wo soll ich fliehen hin BWV 646, Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ BWV 649, Kommst du nun Jesu vom Himmel herunter BWV 650, wyk. A. Tański, Nikołaj Czeriepnin (1873–1945) z 6 kwartetów waltorniowych (fragm.):Nokturn Polowanie, Pieśń ludowa, Chorał, wyk. Kwartet Jan Stokłosa (1986), Three Little Pieces, wyk. Kwartet Adam Tański (1988), Trzy freski symfoniczne (improwizacja):Salve Regina, Assumpta es Maria in Caelum Regina Caeli Laetare, wyk. A. Tański, Gustaw Mahler (1860–1911) opr. Thomas Cornelius Z cyklu Rückert-Lieder:Blicke mir nicht in die Lieder Um Mitternacht Ich bin der Welt abhanden gekommen wyk. M. Kulig Kwartet

16.08 – Dziwnów, Muzyczne koncerty XXII Festiwalu Gwiazd Sportu,

17.08 – Dziwnów, Muzyczne koncerty XXII Festiwalu Gwiazd Sportu

17.08 – Janowo, „Impro na żądanie” – Teatr Komedii Impro, g. 20.15

18.08 – Janowo, „Impro na żądanie” – Teatr Komedii Impro, g. 20.15

19.08 – Janowo, „Impro na żądanie” – Teatr Komedii Impro, g. 20.15

20.08 – Janowo, Wymyślanka – bajka improwizowana, Spektakl dla dzieci od 3 do 10 lat. Improwizowany spektakl, w którym najmłodsi decydują o wszystkim, co zdarzy się na scenie, g. 17.

20.08 – Janowo, Lena Ledoff – Chopin+, g. 18.30

20.08 – Janowo, „Impro na żądanie” – Teatr Komedii Impro, g. 20.15

21.08 – Janowo, Wymyślanka – bajka improwizowana, g. 17.

21.08 – Janowo, Lena Ledoff – Chopin+, g. 18.30

21.08 – Janowo, „Impro na żądanie” – Teatr Komedii Impro, g. 20.15

22.08 – Janowo, Wymyślanka – bajka improwizowana, g. 17.

22.08 – Janowo, Lena Ledoff – Chopin+, g. 18.30

22.08 – Janowo, „Losu Dwoistość” – Rafał Olbrychski | Prapremiera, g. 20.15

23.08 – Kamień Pomorski, katedra, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, g. 19, Wykonawcy: Andrzej Chorosiński – organy, Krakowski Kwintet Harfowy: Adrian Nowak – harfa, Magdalena Di Blasi – flet, Barbara Mglej – skrzypce, Jan Czyżewski – altówka, Paweł Czarakcziew – wiolonczela. W programie: Feliks Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847), VI Sonata d-moll op. 65, wyk. A. Chorosiński, Jean Cras (1879–1932) Kwintet na flet, harfę, skrzypce, altówkę i wiolonczelę IJC 17:Assez animé Animé Lent Très animé, wyk. Kwintet, Marian Sawa (1937–2005), Sekwens, wyk. A. Chorosiński, Richard Wagner (1813–1883) Wstęp do III aktu opery Lohengrin, wyk. A. Chorosiński Jean Absil (1893–1974), Koncert na flet, skrzypce, altówkę, wiolonczelę i harfę op. 38:Introduction et Allegro Andante Finale

23.08 – Janowo, „Impro na żądanie” – Teatr Komedii Impro, g. 20.15

23.08 – Dziwnów, XV Festyn Komandosa w Dziwnowie

24.08 – Kamień Pomorski, katedra, g. 19, Koncert dodatkowy Wstęp wolny, Wykonawcy: Chór Męski Kompania Druha Stuligrosza, Julita Nohanowicz – organy, Andrzej Ogórkiewicz – solista, Jakub Szpunt – dyrygent. W programie: Charles Marie Widor (1844–1937), V Symfonia organowa f-moll op. 42 nr 1 (fragm.):Toccata, wyk. J. Nohanowicz, Charles Gounod (1818–1893), Missa brevis:Kyrie Sanctus Benedictus Agnus Dei, wyk. Chór J. Nohanowicz, Piotr Jańczak (1972), Pater noster, wyk. Chór A. Ogórkiewicz, J. Szpunt Piotr Jańczak (1972), De profundis clamavi, wyk. Chór A. Ogórkiewicz, J. Szpunt, Piotr Jańczak (1972), Kyrie, wyk. Chór A. Ogórkiewicz, J. Szpunt, Józef Świder (1930–2014), Wierzę wyk. Chór A. Ogórkiewicz, J. Szpunt, Stefan Stuligrosz (1920–2012) Ave verun corpus wyk. Chór A. Ogórkiewicz J. Szpunt, Charles Gounod (1818–1893) opr. S. Stuligrosz, Laudate dominum wyk. Chór A. Ogórkiewicz, J. Szpunt

24.08 – Dziwnów, XV Festyn Komandosa w Dziwnowie

24.08 – Janowo, „Impro na żądanie” – Teatr Komedii Impro, g. 20.15

25.08 – Dziwnów, XV Festyn Komandosa w Dziwnowie

25.08 – Janowo, „Impro na żądanie” – Teatr Komedii Impro, g. 20.15

26.08 – Janowo, „Impro na żądanie” – Teatr Komedii Impro, g. 20.15

27.08 – Janowo, Wymyślanka – bajka improwizowana, spektakl dla dzieci od 3 do 10 lat. Improwizowany spektakl, w którym najmłodsi decydują o wszystkim, co zdarzy się na scenie g. 17.

27.08 – Janowo, Lena Ledoff – Chopin+, g. 18.30

27.08 – Janowo, „Impro na żądanie” – Teatr Komedii Impro, g. 20.15

28.08 – Janowo, Wymyślanka – bajka improwizowana, g. 17.

28.08 – Janowo, Lena Ledoff – Chopin+, g. 18.30

28.08 – Janowo, Wilkołaki – horror improwizowany | Spektakl zamknięcia, Wilkołaki – horror improwizowany. Średniowieczna, mała i spokojna osada, która skrywa jednak pewną mrożąca krew w żyłach tajemnicę.g. 20.15

29.08 – Janowo, Lena Ledoff – Chopin+, g. 18.30