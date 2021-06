Wolin z rybą na talerzu. To był weekend pełen atrakcji

Piknikowa atmosfera, wizyty całych rodzin w miasteczku Rybki Wolinki, smaczne i różnorodne potrawy z ryb oraz kino i zabawy dla dzieci, a także porady dietetyków i występy zespołów muzycznych. Do tego mnóstwo dobrych emocji i pozytywnej energii — tak minęły dwa dni pierwszego tegorocznego festynu organizowanego w ramach programu „Wolin z rybą na talerzu”, w miniony weekend na wolińskich Błoniach.

Rybę najlepiej przed smażeniem moczyć kilka minut w solance, wtedy nie rozsypie się na patelni. Przed patroszeniem obcinamy rybie płetwy, można do tego użyć nie noża, ale np. nożyczek, będzie łatwiej — te i inne porady mogli uzyskać goście, którzy odwiedzili naszą imprezę w sobotę lub w niedzielę. Jedną z głównych atrakcji były warsztaty kulinarne z oprawiania i przyrządzania ryb prowadzone przez Karola Studzińskiego — doświadczonego kucharza, prowadzącego w Wolinie restaurację KA la FIOR. Poza praktycznymi poradami za każdym razem Karol przygotował też coś do degustacji dla przybyłych gości. W serwowanym menu znalazły się m.in.: pasztet z ryb, zupa rybna z pomidorami, kotleciki rybne i ryba w tempurze.

Rybne potrawy były serwowane również w strefie degustacji. Licznie odwiedzający nasz festyn goście mieli do wyboru: zupę rybną, paprykarz z makreli i łososia, pastę z makreli, śledzia w grzybach, śledzia korzennego lub w musztardzie oraz burgery z dorsza.

Duża frekwencja była widoczna też w Strefie Rybki Wolinki, w ramach której dziewczyny z „Wonder Kids” przygotowały mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Dzieci mogły malować buzie i ręce, kleić i lepić w modelinie i ciastolinie, dostać wymarzonego zwierzaka zrobionego z balonów, zrobić wycinanki o rybach lub rysować kolorowanki, a także pograć w piłkę. Specjalne stanowisko z doświadczeniami pozwalało na przeprowadzenie i obserwowanie różnych eksperymentów.

Wiele zabaw i konkursów z wiedzy o rybach odbywało się również pod sceną. Dzieci ochoczo brały udział w zabawach „Raz, dwa, trzy Pirat patrzy”, przechodzeniu pod poprzeczką lub przeciąganiu liny.

Dzieci, które chciały poznać osobiście Rybkę Wolinkę, zasiadały w plenerowym Kinie i oglądały film animowany pt.”Przyjaciele Rybki Woliniki”. Jak na prawdziwe kino przystało, można było dostać popcorn i watę cukrową. Główna bohaterka animowanej bajki edukacyjnej, czyli Rybka Wolinka, to posta, która w tym roku jest motywem przewodnim cyklu imprez „Wolin z rybą na talerzu”. Celem organizatorów jest, aby przekaz o tym, jakie ryby żyją w naszym regionie oraz dlaczego jedzenie ryb jest zdrowe, trafił także do najmłodszych. Rybka Wolinka podczas 10-odcinkowej opowieści odwiedzi różne zakątki Zalewu Szczecińskiego, w których spotka inne ryby zamieszkujące polskie wody zalewowe, pozna ich biologię oraz zwyczaje.

Niesłabnącym zainteresowaniem imprez „Wolin z rybą na talerzu” cieszą się konsultacje dietetyczne. Przez dwa dni obie panie dietetyk miały pełne ręce roboty. Mieszkańcy Wolina oraz odwiedzający goście już po raz kolejny sprawdzali zawartość tłuszczu, tkanki mięśniowej czy wody w organizmie oraz z uwagą słuchali porad co zrobi, aby stosować dietę i zdrowy tryb życia. „Moim zdaniem po okresie pandemii przytyliśmy średnio o ok. 7 kilo — mówi dietetyk Monika Bochenko-Chrzanowska — dlatego warto właśnie latem, kiedy jest dostęp do świeżych owoców oraz ryb zadbać o siebie i zastosować dobrze zbilansowaną dietę, która sprawi, że będziemy zdrowsi. Nowym elementem strefy zdrowia na imprezach „Wolin z rybą na talerzu”w tym roku jest możliwość uzyskania porad dietetycznych dla dzieci. „Polskie dzieci z roku na rok coraz bardziej tyją, pandemia też im nie pomogła — wyjaśnia druga dietetyk Ola Klusek — zamknięcie w domach bardzo często pozbawiło dzieci przede wszystkim aktywności fizycznej, która w tym wieku jest bardzo potrzebna.

Muzycznie przez weekend w Wolinie towarzyszyli nam: jackpot, Rock Overs, Retro Gitary i Specyficzni.

Już dziś zapraszamy na kolejne imprezy „Wolin z rybą na talerzu” do Wolina 24 lipca, do Kamienia Pomorskiego 14 sierpnia, i do Szczecina 4 i 5 września.

Organizatorem cyklu imprez „Wolin z rybą na talerzu” jest Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków.