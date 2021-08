Weekend w regionie: 13-15 sierpnia

Aktywnie na plaży

Pustkowo. Miłośnicy czynnego wypoczynku na plaży mogą spróbować swych sił w dwóch otwartych zawodach dla amatorów. W sobotę odbędą się I Mistrzostwa Gminy Rewal w siatkówce plażowej par mikstowych. W niedzielę tenis plażowy. Zapisy na plaży w Pustkowie w g. 10-10.30.

Festiwal muzyki organowej i kameralnej

Kamień Pomorski. W piątek (13 sierpnia) o g. 19 rozpocznie się w zabytkowej katedrze kolejny koncert w ramach 57. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Wystąpią: Andrzej Białko – organy, Marzena Michałowska – sopran, Orkiestra Kameralna z Prenzlau, Eugeniusz Kus – dyrygent.

W programie m.in.: Johann Sebastian Bach (Sonata Es-dur BWV 525), Carl Phillip Emanuel Bach (Sonata g-moll) Feliks Mendelssohn-Bartholdy (IV Sonata B-dur op. 65) – wyk. A. Białko; Georg Friedrich Händel (Oratorium Mesjasz HWV 56 Symphony, aria How beautiful are the feet, aria Rejoice greatly, aria I know that my Redeemer liveth), Antonio Vivaldi (Motet In furore iustissimae irae RV 626) – wyk. M. Michałowska, Orkiestra Kameralna z Prenzlau, E. Kus.

After Blues na dworcu

Pogorzelica. W niedzielę o g. 19 na dworcu kolejowym odbędzie się koncert zorganizowany z okazji obchodów 125-lecia Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej. W koncercie pt. „Blues na Dworcu” wystąpi szczeciński zespół After Blues. Duet w składzie: Leszek Piłat i Waldemar Baranowski zaprezentuje się na dworcowej scenie w Pogorzelicy w autorskich kompozycjach oraz w standardach bluesowych z repertuaru Tadeusza Nalepy, z którym członkowie zespołu współpracowali przez kilka lat. Wstęp bezpłatny.

(MŁ)

Tancbuda w Rewalu

Rewal. Setki tancerzy i znakomici didżeje spotkają się na Wybrzeżu Rewalskim. 13 sierpnia rozpocznie się Tancbuda Summer Action. Nadmorski turniej street dance co roku przyciąga światowej sławy freestylowców, beatboxerów, mistrzów tańca breaking i bardzo liczną widownię. Tegoroczna Tancbuda Summer Action rozpocznie się w piątek i sobotę o g. 18 na placu wielorybów. (wstęp wolny).

Kto najszybciej wbiegnie na latarnię?

Niechorze. Corocznie w trzecią niedzielę sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich. Pomysłodawcą obchodów było brytyjskie Stowarzyszenie Latarników, które ustanowiło święto na cześć pierwszej ustawy o latarniach z 1789 roku uchwalonej przez Kongres Stanów Zjednoczonych. W Polsce MDLM organizowany jest od 2001 r.

Nadal, mimo istnienia systemów GPS, buduje się latarnie morskie na brzegach morza, na wyspach lub bezpośrednio na dnie morskim. Wygląd latarni morskiej oraz charakterystyczne światło służą do identyfikacji danej latarni i położenia statku na morzu.

Na terenie naszego województwa jest siedem latarni morskich, a jedną z nich jest ta w Niechorzu, której budowę zaczęto w 1860 roku i zajęła ona 6 lat. Zbudowana jest z cegły licowej. Na taras widokowy na wysokości 45 metrów, z którego podziwiamy całą okolicę, dostaniemy się po pokonaniu 208 schodków.

Na najwyższym punkcie latarni znajduje się jej serce, czyli kula z pryzmatów i soczewek, w której jest żarówka o mocy 1000 wat. Jej migające światło widzimy z lądu co 10 sekund, co dla marynarzy i żeglarzy jest znakiem, że mijają Niechorze. Światło widoczne jest z odległości ok. 40 km. Oprócz sygnałów świetlnych latarnia wysyła cały czas sygnał GPS, który w czasie mgły pomaga statkom na morzu.

Miejsce, gdzie znajduje się serce latarni, czyli obracająca się kula z pryzmatów i soczewek, jest niedostępne dla turystów. Tam co dwa dni wchodzi tutejszy latarnik Robert Kwieciński, który ma za zadanie dokonać zabiegów konserwacyjnych, m.in. przetrzeć żarówki, przejrzeć instalacje i co jakiś czas wyjść na zewnątrz szczytu latarni i umyć szyby na wysokości jej światła. Żarówki powinny świecić przez trzy miesiące, ale jak się szybciej przepalą to następuje ich automatyczne przestawienie. Na miejsce przepalonej „wskakuje” sprawna.

Z okazji święta latarnika odbędzie się w sobotę o g. 9 bieg latarnika na szczyt wieży. Wystartuje 15 kobiet i tyle samo panów. Przypomnę, że aktualny rekord to niecałe 33 sekundy.

W sobotę wstęp na latarnię będzie wolny, aż do północy. Będzie znakomita okazja, by obejrzeć z tarasu zachód słońca i podziwiać, jak daleko na morzu świeci latarnia.

(MK)

Dzień Latarń Morskich

Świnoujście. W sobotę i niedzielę również w Świnoujściu odbywać się będzie Międzynarodowy Dzień Latarń Morskich. Imprezy tym razem odbywać się będą nie tylko na prawobrzeżu, gdzie latarnia się znajduje, ale i na lewobrzeżu. W sobotę o g. 12 ruszy parada Neptuna. Chrzest morski na placu Wolności będzie można przejść od g. 12.30 do 13.00. Z kolei o g. 15.30 parada Neptuna przejdzie ulicami Warszowa. W niedzielę impreza przeniesie się pod samą latarnię. Różne imprezy odbywać się będą od g. 12 do nocy. Całość zainauguruje parada Neptuna i chrzest morski. O g. 13 wystąpi zespół Keja, o g. 14 krótkofalowcy ze Szczecina będą próbowali nawiązać łączność z krótkofalowcami z różnych stron świata, a o g. 16 ruszy bardzo wymagający kondycyjnie bieg na szczyt latarni. O g. 20 zaplanowano wieczorne zwiedzanie latarni morskiej, a o g. 22 spotkanie z duchem latarnika Sharkiego, czyli opowieści i biesiada przy ognisku. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich, a współorganizatorem Świnoujska Organizacja Turystyczna i Fort Gerharda.

Święto Marynarki Wojennej

Świnoujście. Z okazji Święta Wojska Polskiego marynarze z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża zapraszają do wspólnego świętowania. W sobotę (14 sierpnia) o g. 10 rozpocznie się msza w kościele garnizonowym w intencji ojczyzny i wojska polskiego, a po niej przemarsz pod pomnik „Bohaterom Walki o Niepodległość Rzeczpospolitej”. Tam o g. 12 rozpocznie się apel z udziałem kompanii honorowej i orkiestry wojskowej. Ta o g. 13 zagra koncert pieśni patriotycznych. O g. 14 święto przeniesie się na Wybrzeże Władysława IV, za stację paliw Orlen. W planach: koncert utworów paradnych, pokaz sprzętu i uzbrojenia 8. FOW, a także zwiedzanie okrętów. Około g. 16 kucharze ze świnoujskiej Komendy Portu Wojennego zaserwują marynarską grochówkę. Na g. 21.45 zaplanowano pokaz sztucznych ogni. Poza tym w godzinach od 14 do 18 na okręcie ORP Xawery Czernicki funkcjonować będzie punkt szczepień.

BaT

Kino w plenerze

Stargard. W piątek w Teatrze Letnim w Stargardzie można obejrzeć pod chmurką film pt. „Sokół z masłem orzechowym”. To amerykański komediodramat przygodowy. Początek projekcji g. 21.15.

Gra terenowa w parku

Stargard. 14 i 15 sierpnia w godz. 12-20 SCK zaprasza do wzięcia udziału w grze terenowej Larp – Future Culture.

– Zanurz się w wizji futurystycznego Stargardu, opanowanego przez korporacje – zaprasza SCK. – Wciel się w rolę agenta służb wywiadowczych NATO lub szpiega służb rosyjskich, reprezentantów dwóch stron konfliktu. Każdego dnia będzie rozgrywany inny scenariusz gry.

Big Band i wystawa

Stargard. W niedzielę, 15 sierpnia o godz. 17 w Teatrze Letnim odbędzie się koncert zespołu Big Band. Swoje prace zaprezentuje tam Grupa Plastyczna Malachit, działająca w Domu Kultury Kolejarza. Udział w obu wydarzeniach jest darmowy. Odbywają się one w ramach COOLturanych Wakacji, organizowanych przez Stargardzkie Centrum Kultury.

(w)

Na Gotyckim Szlaku

Kołbacz. Letni Festiwal Wędrowny „Na gotyckim szlaku” zostanie zainaugurowany 15 sierpnia w Kołbaczu. W tym niezwykłym miejscu położonym na terenie dawnego klasztoru cystersów w gminie Stare Czarnowo rozpoczną się tegoroczne spotkania z historią, architekturą i muzyką. W programie: g. 17 – kiermasz wiejski Koła Emerytów i Rencistów w Kołbaczu (nie zabraknie słynnych ciast Pani Danusi!), g. 18 – prelekcja historyczna w świetlicy „O Cystersach nigdy dość” – Historia opactwa Cystersów w Kołbaczu, którą przedstawi dr Monika Ogiewa-Sejnota z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, g. 19 – koncert w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Musica Polonica Sacra w wykonaniu zespołu Szczecin Vocal Project i Urszuli Stawickiej – organy. W programie koncertu zabrzmi polifonia wokalna, psalmy kompozytorów polskich, niemieckich i włoskich przełomu XVI i XVII w. Wstęp wolny.

DobreTony

Kołobrzeg. Dzisiaj (w piątek) Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta zaprasza na kolejny koncert w ramach cyklu RCK DobreTony. Tym razem na scenie plenerowej przy ul. Solnej 1 wystąpi trio Immortal Onion. Zespół, który powstał w 2016 roku, tworzą kontrabasista Ziemowit Klimek, grający na instrumentach klawiszowych Tomir Śpiołek oraz zasiadający za perkusją Wojtek Warmijak. Wstęp wolny.

Siatkówka na plaży

Kołobrzeg. Od piątku do niedzieli w okolicy Kamiennego Szańca odbędzie się jeden z etapów Grand Prix Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn i Kobiet Plaża Open 2021. Kołobrzeg w zeszłym roku otrzymał miano najlepszego miasta Plaży Open, a w tym roku chce go utrzymać. Poza samymi rozgrywkami organizatorzy przygotowali szereg animacji dla dzieci i dorosłych. Miejsce zmagań odwiedzać będzie można każdego dnia w godzinach od 9 do 19. Wtedy to odbywać się będą zarówno eliminacje, jak i główne siatkarskie pojedynki.

Ukraińcy z Polakami

Kołobrzeg. W sobotę (14 sierpnia) na boisku w Przećminie odbędzie się kolejny Festiwal Kultury Polsko-Ukraińskiej. Początek imprezy, którą swoim kulinarnym show uświetni Robert Bochenko przewidziano o g. 14. Podczas festiwalu dla najmłodszych dostępne będą dmuchańce, eurobungee oraz ciekawe animacje. W trakcie festiwalu wystąpią zespoły Mayol, Demaj oraz Horpyna. Wydarzenie uświetni wieczorny pokaz laserów. Wstęp wolny.

Muzyka dla wszystkich

Kołobrzeg. W sobotę o g. 20 w amfiteatrze rozpocznie się jubileuszowy koncert galowy z okazji dziesięciolecia Festiwalu Opery i Operetki „Muzyka dla wszystkich”. Na scenie pojawią się artyści z Teatru Wielkiego w Łodzi, którzy zaprezentują utwory wpisujące się w przekrój polskiej muzyki operowej oraz światowe przeboje operetkowe i musicalowe. Bilety w cenie 20 zł do nabycia przed koncertem.

(pw)

Ińskie Lato Filmowe

Ińsko. Organizatorzy Ińskiego lata Filmowego zapraszają na kolejne dni z filmem. W piątek: Leśny Klub Książki – spotkanie z Andrzejem Muszyńskim, i „Gorączka”, retrospektywa Jacka Petryckiego. Początek o godz. 10.

O godz. 13 – Maciej Drygas przedstawi polskie archiwum filmów domowych. Tego dnia w Morenie także projekcja filmu „Miasto” i „Nowy porządek”. Zaś w Jaskini „Ściana cieni” i „O nieskończoności” i „Na rauszu”. Piątkowy wieczór zakończy koncert zespołu Dubska, który rozpocznie się o godz. 22.

W sobotę 14 sierpnia na wycieczkę do Stargardu zaprasza Towarzystwo Przyjaciół Stargardu. W Morenie zaś z serii Nowe kino polskie projekcje: „Zabij to i wyjedź z tego miasta”, a także „Spacer z Aniołami” i „Annette”. W Jaskini natomiast „Planeta 2.0” i dokument „Nomada. Na tropie Bruce’a Chatwina”. Festiwal zakończy się projekcją w Morenie, gdzie można obejrzeć film „Teściowie”.

W niedzielę 15 sierpnia o godz. 12 filmy Urszuli Zajączkowskiej, a o godz. 14 – projekcja filmu nagrodzonego nagrodą Złotej Rybki.

(w)