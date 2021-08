W Pogorzelicy opalają się… na budowie gazociągu

W Pogorzelicy powstaje terminal gazowy, do którego trafi gaz z Norwegii, dostarczany rurociągiem prowadzącym po dnie Bałtyku - z Danii. Trwa jego budowa i już niebawem (we wrześniu) nastąpi wciągnięcie rur do powstałego kilka tygodni temu 400-metrowego tunelu, jaki został wydrążony pod pogorzelicką plażą.

Na tunelu, a w przyszłości gazociągu, opalają się wczasowicze, którzy często nawet nie wiedzą co jest pod nimi. Na morzu trwają przygotowania do wydrążenia w dnie Bałtyku miejsca na położenie rur gazociągu. Jedna z pogłębiarek pracuje tuż przy plaży, a cztery inne w głębi morza. Ich pracę mogą obserwować plażowicze.

Na plac budowy w Pogorzelicy dowożone są cały czas nowe elementy wyposażenia. Tym razem, co widać na zdjęciach, był to transport specjalistycznego sprzętu dostarczony z Holandii.

Tekst, film i fot. Mirosław KWIATKOWSKI