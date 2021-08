W Dziwnowie odsłonięto repliki pięciu medali. Wojewoda niczym premier…

W sobotni (14 sierpnia) wieczór, na zakończenie XIX Festiwalu Gwiazd Sportu w Dziwnowie, odbyło się odsłonięcie replik medali zdobytych przez piątkę sportowców.

Tym razem swoje medale odsłaniali (w kolejności): Zbigniew Spruch - kolarz szosowy, zawodowy wicemistrz świata, Patryk Dudek - żużlowiec, indywidualny wicemistrz świata z 2017 roku, trzykrotny drużynowy mistrz świata oraz Sebastian Chmara - lekkoatleta, czołowy wieloboista Europy i świata, halowy mistrz świata. Potem swój medal osłoniła Justyna Święty-Ersetic, zdobywczyni złotego krążka na Olimpiadzie w Tokio w olimpijskiej sztafecie mieszanej cztery razy 400 metrów oraz srebrnej kobiet na tym samym dystansie. Przybyła na imprezę z 40-minutowym spóźnieniem (wszyscy na nią czekali), gdyż jako żołnierz zawodowy została wezwana na piknik wojskowy organizowany przez MON. Dowiedziała się o tym w piątek wieczorem, a w sobotę rano wyruszyła do stolicy. Jako ostatnia odsłaniała replikę swojego medalu z Rio de Janeiro Anita Włodarczyk, której pojawienie się wywołało owację publiczności. Na imprezę przybyła także Agnieszka Skrzypulec, szczecińska żeglarka, która w Tokio wywalczyła srebrny krążek. Ona swój medal odsłoniła dwa lata temu.

Przed ceremonią odsłonięcia replik przemawiali oficjalni gości w tym wojewoda Zbigniew Bogucki, który niczym premier (twierdził, że wykonywał każdy zawód), pochwalił się, że miał związek z każdą dyscypliną. Z rzutem młotem i Anitą Włodarczyk łączy go to, że mieszkał na granicy województwa wielkopolskiego i lubuskiego, czyli niedaleko Włodarczyk. Trenował jednak w innym klubie. Z żużlem ma taki związek, że kibicuje Unii Leszno, a nie Falubazowi Zielona Góra, w barwach którego startuje Dudek. Obecnie na miejscu wczasowicze z lubuskiego przyjęli to lekkim pomrukiem. Z biegami na 400 metrów miał związek jego ojciec, a z dziesięciobojem i Chmarą łączy go podziw dla umiejętności, jako komentatora sportowego, tego sportowca.

Na zakończenie festiwalu odbył się pokaz ogni sztucznych i występ Patrycji Markowskiej.

Tekst, film i fot. Mirosław KWIATKOWSKI