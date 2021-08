Złotka z Tokio w roli głównej!

Piątek (13 sierpnia) jest drugim dniem Festiwalu Gwiazd Sportu w Dziwnowie. Od godz. 10.30 na plaży (zejście od ul. Reymonta) można spotkać się ze znanymi sportowcami, którzy będą prowadzili zajęcia sportowo-rekreacyjne. Będzie okazja, by zrobić pamiątkową fotkę lub otrzymać autograf.

Impreza zacznie się od przedszkoliady, czyli wspólnej zabawy dla najmłodszych połączonej ze sportową rywalizacją. Będzie także jazda rowerem treningowym „na szczytny cel”, w której ujrzymy Rajmunda Zielińskiego, Lecha Piaseckiego, Wojciecha Matusiaka Mariana Sypniewskiego i Janusza Brzozowskiego.

Festiwal to także wybór najpiękniejszej panny. Kandydatki będzie można ujrzeć o godz. 11.30. Będą to eliminacje. Pół godziny później Grzegorz Lato, Jerzy Dudek i Mariusz Czerkawski zaproszą do konkursu strzelania rzutów karnych.

Od godz. 18 w strefie koncertowej (z tyłu hali sportowej) rozpocznie się koncert muzycznych przebojów, a od godz. 19 będą się odbywały wybory Miss Festiwalu, przerywane koncertem zespołu RBand. O godz. 22 gwiazda wieczoru, czyli zespół IRA.

W sobotę zabawa na plaży od godz. 10.30, która zacznie się przedszkoliadą dla maluchów. O 10.30 Patryk Dudek (indywidualny wicemistrz świata na żużlu z 2017 r.) opowie o swojej dyscyplinie i zaprezentuje motocykl żużlowy.

O godz. 11.30 konferencja prasowa z Anitą Włodarczyk i Justyną Święty-Ersetic – złotymi medalistkami olimpiady w Tokio. O godz. 13.45 odbędzie się „Trucht Vipów” na plaży, który poprzedzi start biegu memoriałowego – 4 mile Jarka Marca, tragicznie zmarłego lekkoatlety z Dziwnowa.

O godz. 19 przed halą sportową odsłonięcie medali gwiazd: Anity Włodarczyk, Justyny Święty-Ersetic, Zbigniewa Sprucha, Patryka Dudka i Sebastiana Chmary.

Po tej ceremonii na scenie pojawią się zespoły muzyczne, a o godz. 22 wystąpi Patrycja Markowska. Jej występ poprzedzi pokaz ogni sztucznych. ©℗

Tekst i fot. Mirosław KWIATKOWSKI