W czwartek kino na Warszewie

Wszystkie seanse są bezpłatne. Fot. ŻSTW

W każdy wakacyjny czwartek (za wyjątkiem 13 sierpnia) w różnych częściach Szczecina odbywają się plenerowe seanse w ramach „Kina na leżakach”. Duży ekran w trakcie wakacji stanie w 10 lokalizacjach, na widzów czekają leżaki, koce, ochrona przed komarami i peleryny, gdyby kaprysiła pogoda. Jest też kinowy bufetu z popcornem i zimnymi napojami.

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W ten czwartek 6 sierpnia o godzinie 21 kino pod chmurką rozłoży się w Parku Złotowska. W repertuarze amerykański film animowany „Rybki z ferajny”, początek seansu o godz. 21.

(K)

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