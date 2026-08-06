Czwartek, 06 sierpnia 2026 r. 
REKLAMA 19 szczecin
REKLAMA

W czwartek kino na Warszewie

Data publikacji: 05 sierpnia 2026 r. 23:26
Ostatnia aktualizacja: 05 sierpnia 2026 r. 23:26
W czwartek kino na Warszewie
Wszystkie seanse są bezpłatne. Fot. ŻSTW  

W każdy wakacyjny czwartek (za wyjątkiem 13 sierpnia) w różnych częściach Szczecina odbywają się plenerowe seanse w ramach „Kina na leżakach”. Duży ekran w trakcie wakacji stanie w 10 lokalizacjach, na widzów czekają leżaki, koce, ochrona przed komarami i peleryny, gdyby kaprysiła pogoda. Jest też kinowy bufetu z popcornem i zimnymi napojami.

REKLAMA

W ten czwartek 6 sierpnia o godzinie 21 kino pod chmurką rozłoży się w Parku Złotowska. W repertuarze amerykański film animowany „Rybki z ferajny”, początek seansu o godz. 21.

(K)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

19 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA